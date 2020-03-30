  • 20°C
香港時間 : 2020330日 (一) 10:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

日本疫情未受控　志村健感染新冠肺炎病逝終年70歲

金融經濟 10:05 2020/03/30

分享：

志村健裝上人工呼吸機後病情未有好轉，最後在昨晚（3月29日）病逝，終年70歲。

日本演藝界出現首宗因新冠肺炎死亡個案，有「日本的喜劇之王」的搞笑藝人志村健此前確診新冠肺炎，裝上人工呼吸機後病情未有好轉，最後在昨晚（3月29日）病逝，終年70歲。

據志村健所屬事務所表示，志村健於本月17日感到疲倦在家靜養，及後在19日出現發燒及呼吸困難等症狀。翌日被送往醫院檢查，經判斷後被診為重度肺炎，隨即送往都内醫院治療。志村健23日確診感染，成為首位確診日本藝人。

由於志村健病情嚴重，24日轉送到專門治療感染肺炎的醫院，並且裝上人工心肺治療，由於他的肺部出現大片陰影，一度進行氣管的插管治療，昨晚在東京都一間醫院死亡，享年70歲。

東京成日本疫情重災區

日本疫情仍未受控。日本本土確診個案迫近1,800宗，東京都成為日本疫情重災區，確診人數近360，遠遠拋離日本其他地區。日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周日（29日）傍晚，日本本土新冠肺炎確診人數為1,760人，比周六大增35人。本土病例至今有55宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔7死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，10人死亡。

東京都及相鄰4縣，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，山梨縣周末限制民眾出行。共同社報道，禁足令之下，東京銀座等平日繁華地區，都變得人流稀疏。

相關文章：【日本疫情分佈圖】東京醫院及千葉殘疾院舍爆集體感染

疫情 日本 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）

下一篇文章

【ESPRIT】思捷子企申請破產保護 復牌股價暴跌29% 創歷史新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【搶米潮】市民再次搶米 超市限購食米及雞蛋
【搶米潮】市民再次搶米 超市限購食米及雞蛋
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）