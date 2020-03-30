日本疫情未受控　志村健感染新冠肺炎病逝終年70歲

▲ 志村健裝上人工呼吸機後病情未有好轉，最後在昨晚（3月29日）病逝，終年70歲。

日本演藝界出現首宗因新冠肺炎死亡個案，有「日本的喜劇之王」的搞笑藝人志村健此前確診新冠肺炎，裝上人工呼吸機後病情未有好轉，最後在昨晚（3月29日）病逝，終年70歲。

據志村健所屬事務所表示，志村健於本月17日感到疲倦在家靜養，及後在19日出現發燒及呼吸困難等症狀。翌日被送往醫院檢查，經判斷後被診為重度肺炎，隨即送往都内醫院治療。志村健23日確診感染，成為首位確診日本藝人。

由於志村健病情嚴重，24日轉送到專門治療感染肺炎的醫院，並且裝上人工心肺治療，由於他的肺部出現大片陰影，一度進行氣管的插管治療，昨晚在東京都一間醫院死亡，享年70歲。

東京成日本疫情重災區



日本疫情仍未受控。日本本土確診個案迫近1,800宗，東京都成為日本疫情重災區，確診人數近360，遠遠拋離日本其他地區。日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周日（29日）傍晚，日本本土新冠肺炎確診人數為1,760人，比周六大增35人。本土病例至今有55宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔7死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，10人死亡。

東京都及相鄰4縣，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，山梨縣周末限制民眾出行。共同社報道，禁足令之下，東京銀座等平日繁華地區，都變得人流稀疏。

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