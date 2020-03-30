  • 20°C
香港時間 : 2020330日 (一) 12:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

志村健感染新冠肺炎病逝終年70歲　日本疫情未受控　

金融經濟 10:05 2020/03/30

分享：

志村健裝上人工呼吸機後病情未有好轉，最後在昨晚（3月29日）病逝，終年70歲。

日本演藝界出現首宗因新冠肺炎死亡個案，有「日本的喜劇之王」的搞笑藝人志村健此前確診新冠肺炎，裝上人工呼吸機後病情未有好轉，最後在昨晚（3月29日）病逝，終年70歲。

據志村健所屬事務所表示，志村健於本月17日感到疲倦在家靜養，及後在19日出現發燒及呼吸困難等症狀。翌日被送往醫院檢查，經判斷後被診為重度肺炎，隨即送往都内醫院治療。志村健23日確診感染，成為首位確診日本藝人。

由於志村健病情嚴重，24日轉送到專門治療感染肺炎的醫院，並且裝上人工心肺治療，由於他的肺部出現大片陰影，一度進行氣管的插管治療，昨晚在東京都一間醫院死亡，享年70歲。

東京成日本疫情重災區

日本疫情仍未受控。日本本土確診個案迫近1,800宗，東京都成為日本疫情重災區，確診人數近360，遠遠拋離日本其他地區。日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周日（29日）傍晚，日本本土新冠肺炎確診人數為1,760人，比周六大增35人。本土病例至今有55宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔7死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，10人死亡。

東京都及相鄰4縣，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，山梨縣周末限制民眾出行。共同社報道，禁足令之下，東京銀座等平日繁華地區，都變得人流稀疏。

相關文章：【日本疫情分佈圖】東京醫院及千葉殘疾院舍爆集體感染

疫情 日本 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【搶米潮】市民再次搶米 超市限購食米及雞蛋
【搶米潮】市民再次搶米 超市限購食米及雞蛋
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）