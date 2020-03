【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普:死10萬人已很好

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情大爆發。美國疫情確診人數增至逾14萬,近2,500人死亡。美國專家警告,新冠肺炎美國疫情死亡人數或達到20萬。美國總統特朗普延長美國防疫指引至4月底,呼籲民眾保持距離。特朗普又指,假如能將美國疫情死亡人數控制在10萬或以內,就已說明華府工作「已經很

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心(Johns Hopkins CSSE)追蹤數據顯示,截至香港時間周一(30日)早上,美國新冠肺炎確診病例超過14.21萬宗,比前一天大增2萬人確診;美國疫情死亡人數增加200多人,累計2,479人。

美國總統特朗普周日(29日)宣佈,延長防疫指引有效期至4月30日,建議民眾在此期間互相保持至少6英呎(約1.8米距離),並要避免超過10人聚集、避免到酒吧餐廳等公共場所,以及避免旅行。

特朗普稱,疫情模型估計美國死亡高峰期會在2周內到來。

特朗普指,自己看過預測,假如華府在最壞情況中不採取行動,美國疫情死亡人數會達到2.2萬人,因此:

「假如我們能將死亡人數控制在10萬或以下,那就已經很好。」

(If we can hold that down to 100,000 or less, it would be a good job.)

特朗普早前提出在4月12日復活節恢復全美國正常運作,受到外界批評。

美國人普遍堅持不戴口罩,保持社交距離策略在大城市成效存疑。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci)周日警告,美國疫情死亡人數可能介乎10萬至20萬。

