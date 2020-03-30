【港產口罩】日本城擬設口罩生產綫 已有原料在手

▲ 日本城母企國際家居零售主席兼行政總裁魏麗霞希望可於4月初公布自家口罩工場詳情。

新冠肺炎持續逾兩個月，海外疫情愈發嚴重，全球「口罩荒」加劇，各國開始限制口罩出口，惟本港口罩需求未見緩和，經營日本城的國際家居零售 （01373） 主席兼行政總裁魏麗霞接受本報專訪透露，日本城計劃自設口罩生產綫，已計劃「七七八八」，冀4月初可公布日本城自製口罩詳情。

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早於本港陷入「搶口罩」時，日本城等零售商均與時間競賽，於全球搜羅口罩。魏麗霞表示，過往採購程序已不適用，是從事零售30年來未曾遇上的經歷。

「有些情況不是你有錢就買得到，有渠道就買得到，已經去到戰略物資的情況之下，香港有自己的供應是『定當』好多。」

魏麗霞稱，集團已斥資百多萬購置機器，並有原料在手，加上集團擁有塑膠廠，本身已備生產綫及團隊，並具備門店銷售網絡以及售賣口罩經驗等優勢。惟魏麗霞對口罩核心材料-熔噴布的供應是否穩定感到憂慮，由於熔噴布現時價格高企，擔心生產的口罩欠競爭力，故需審慎平衡及思考。

記者：袁諾曦

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