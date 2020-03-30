恒生指數23000點水平爭持 反向ETF上升FI二南方恒指升逾2%（不斷更新）

▲ 道指期貨跌近250點 恒指黑期跌近530點（不斷更新）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）確診新冠肺炎，加上美國確診個案超越中國，美股上周五下挫，道指跌915點。港股今日期結，若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開532點，恒指開報22951點，意味大市再次跌穿23000點水平。港股開市前，恒指黑期跌近530點，道指期貨跌近250點。

恒指下周退守23000關 疫情及數據仍嚴峻

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【11：07】道指期貨跌近200點，報21241點。

【11：05】舜宇（02382）跌幅擴大至6%，低見100元，試穿「紅底」。

【10：58】維他奶（00345）股價受累發盈警，急挫一成三。維他奶表示，截至2月底11個月未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得資料，維他奶預期截至3月底的財年，溢利將按年大幅減少約25%至35%。維他奶解釋，盈警主要因新冠肺炎疫情影響中國各地市場計畫及供應鏈運作，以及香港市場氣氛疲弱。

【盈警】維他奶：肺炎損供應鏈 全年純利跌25%至35%

【10：54】港股跌幅進一步收窄至約300點。

【10：51】長和系見回吐，長和（00001）跌3.2%；長實（01113）跌1.8%；長建（01038）跌1.5%。

【10：33】VICON（03878）急瀉七成，低見1.32元，成交2310萬元。證監早前指VICON股權高度集中。

Vicon股價急瀉七成 證監會早前指Vicon股權高度集中

【10：29】5G概念股下跌，中興（00763）跌4.8%；中芯（00981）跌4%。另外，小米（01810）跌2%。

【10：25】新冠肺炎疫情持續，航空股向下，南航（01055）跌4.2%；東航（00670）跌5.8%，國航（00753）跌5.3%。

【10：24】神華 （01044）股價逆市造好，神華升逾4%，高見15.06元。

【10：10】港股下跌，反向ETF上升，FI二南方恒（07500）升2.4%，高見8.81元。

【10：10】市傳iPhone 12量產推遲，手機孖寶下跌，舜宇（02382）跌4.9%；瑞聲（02018）跌4.7%。

【10：02】港股開市半小時，大市跌幅收窄至約360點，於23100點水平。

【09：59】ATM 3股跌逾2%，阿里巴巴（09988）跌2.5%，跌穿180元水平；騰訊（00700）跌2.5%，報373元；美團點評 （03690）跌2.9%。

【09：57】律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程集團 （01977） 公布，截至去年底止全年業績，期內收入按年減少24.9%至44.8億元，純利倒退23%至2.42億元，每股盈利0.2元，擬派第二次中期息5.07仙。安樂工程股價績後跌2.8%。

【鄭若驊丈夫控股】安樂工程去年少賺23% 派息5.07仙

【09：51】澳門再新增新冠肺炎確診個案，濠賭股下跌，其中藍籌銀娛（00027）跌4.8%；金沙（01928）跌5.6%。

【09：48】長江生命科技 （00775）今早復牌，開市股價再升8.5%，報1.15元，其後升勢回順，最新升3.8%，報1.1元。長江生命科技上周四宣佈將在香港以至全球分銷新冠肺炎病毒測試的檢測試劑盒（test kits）。

長江生命科技復牌高開8.5%後收窄 分銷新冠病毒檢測試劑盒

【09：47】港股早段於23000點水平爭持上落，恒生指數最新報23082點，跌401點。

【09：41】思捷（00330）股價復牌後挫逾兩成，低見0.54元。思捷公布，因應新冠肺炎疫情在歐洲大爆發，其於德國6家子公司申請破產。

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【ESPRIT】思捷由「紅底股」淪為毫子股 一文看清前世今生

【09：36】多隻內銀股放榜，建行（00939）績後跌1.3%；工行（01398）跌0.4%；中行（03988）跌1.4%；農行（01288）跌0.7%，交行（03328）跌0.9%。

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【09：30】紐約期油今早曾跌穿20美元水平，中石油（00857）跌3.2%；中海油（00883）跌3.3%；中石化（00386）績後跌近2%。

【藍籌業績】中石化去年少賺8.7% 末期息減27%至0.19人幣

【09：26】騰訊（00700）跌2.8%，開報371.8元；滙豐（00005）跌1.3%，開報44.8元。

【09：20】恒生指數低開463點，開報23020點，險守23000點水平。國指開報9315點，跌190點。

【09：14】即月期指開報22833點，跌670點或2.9%，低水651點。

【09：09】恒指黑期跌幅擴大至近700點，至22640點水平。

【09：00】紐約期油於亞洲交易時段曾跌穿20美元，低見19.92美元，急挫7%，最新報20.65美元，跌4%。

【08：46】恒指黑期最新跌近530點，報22809點；美股期貨下跌，道指期貨跌247點，道指期貨報21190點。

【08：15】新冠肺炎疫情蔓延全球大流行，美國確診個案已超越中國，美國總統特朗普宣布，將社交隔離防疫措施延長至4月30日，以遏止新冠肺炎疫情擴散。特朗普又預計，美國將於兩星期內到達疫情高峰。

【美國疫情】特朗普︰將社交隔離防疫措施延長至4月底

【疫情焦點】美國累計確診個案破14萬

【07：55】國藥（01099）公布全年業績，國藥去年歸屬於母公司持有者溢利為62.52億元人民幣，按年增長7.1%，每股基本盈利2.11元人民幣，國藥派末期息0.6元人民幣（含稅）。

【業績】國藥去年溢利按年增7.1% 派末期息0.6元人幣

【07：00】道指上周五早段跌1,082點，低見21469點，其後道指跌勢一度減慢，惟收市前半小時由跌逾220點崩崖式直插逾900點，道指最終跌915點，報21636點，跌幅4.1%；標指跌88點，報2541點，跌幅3.4%；納指跌295點，報7502點，跌幅3.8%。

港股ADR收報22951點，跌532點或2.3%，失守23000點水平；恒指夜期收報23082點，跌421點或1.8%。道指上周五瀉915點 港股ADR跌532點穿23000點

道指上周五瀉915點 港股ADR跌532點穿23000點

【業績】一文看清企業業績 亞盛醫藥虧損擴大（3月29日）

責任編輯︰梁浩碩