恒生指數期結日跌309點 力守23000關（不斷更新）

▲ 道指期貨跌近250點 恒指黑期跌近530點（不斷更新）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）確診新冠肺炎，加上美國確診個案超越中國，美股上周五下挫，道指跌915點。港股今日期結，恒生指數今早低開463點，開報23020點，大市早段曾略為跌穿23000點後，跌幅收窄，恒生指數半日跌303點，午後大市隨道指期貨一度轉升，惟港股其後再度下跌。

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【16：30】4月期指收報23014點，跌483點或2.1%，低水161點。3月期指報23232點。

【16：26】中石油 （00857） 升2.7%，為表現最佳藍籌；金沙 （01928） 跌4.9%，藍籌中最差。

【16：10】恒生指數跌309點，收報23175點；國指收報9402點，跌103點，主板成交1079億元。

【15：38】道指期貨轉跌100點，報21337點。

【15：19】歐洲股市早段跌逾1%，恒指跌近300點，報23191點。

【15：13】恒指跌幅擴大至約250點，報23224點。

【15：00】內地股市下跌，上證收報2747點，跌0.9%；深證收報9904點，跌2%。

【14：49】小米 （01918） 股價跌近1%，一度再次跌穿10元水平，低見9.9元，最新報10.1元，表現跑輸大市。

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【14：27】大市跌逾200點，報23269點。國指亦再度轉跌56點，報9448點。

【14：22】道指期貨升幅擴至339點，報21776點。

【14：07】港股曾升最多7點，惟再度轉跌逾百點，恒指最新跌137點，報23346點。

【14：02】ATM 3股跌逾1%。阿里巴巴 （09988） 跌1.4%；騰訊 （00700） 跌1.3%；美團點評 （03690） 跌1.7%。

【13：47】恒生指數午後跟隨美股期貨轉升。

【13：45】繼中移動 （00941） 倒升後，友邦 （01299） 亦轉升0.7%。

【13：40】國指率先倒升，最新升約2點，報9504點；恒指跌約80點。

【13：19】恒指午後跌幅收窄至不足100點，最新報23404點，跌79點。

【13：15】重磅藍籌方面，中移動 （00941） 午後率先轉升，中移動最新升0.3%。

【13：09】大市跌幅收窄至約150點。恒指黑期轉升，最新升約10點。

【13：07】工行 （01398） 午後升幅擴至1.3﹪；建行 （00939） 升0.2%；中行 （03988） 升0.3%。

【13：02】業績股方面，吉利 （00175） 跌3.2%；國藥 （01093） 績後升近3%；北控水務 （00371） 跌近1%。

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【13：00】港股午後初段跌幅收窄至約250點。

【12：55】北控水務 （00371） 去年多賺10%至49.3億元，每股盈利49.77仙，派末期息7.8仙，按年跌6%，全年派息仍增3.9%至18.5仙。

【業績】北控水務去年多賺10%至49.3億 末期息減6%至7.8仙

【12：47】恒指黑期跌幅再擴至約190點，於23145點。

【12：39】美股期貨轉升，道指期貨升98點，報21535點。

【12：38】石藥集團 （01093） 宣布，去年錄得股東應佔溢利37.14億元人民幣，按年增加20.6%；同時增派末期息至每股0.2元。

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【12：26】吉利汽車 （00175） 公布，去年盈利按年跌35%至81.9億元人民幣，擬派末期息0.25港元，按年少29%。

【藍籌業績】吉利去年盈利跌35% 減派末期息近3成

【12：10】恒指黑期於港股中午休市時跌幅進一步收窄，跌約90點，報23244點。

【12：00】恒生指數期結力守23000關，港股半日跌303點，中午收報23181點；國指跌85點，中午收報9419點。

【11：54】內銀股撐市，工行 （01398） 績後逆市升1.1﹪；建行 （00939） 、中行 （03988） 持平。

【11：45】大市跌幅收窄至不足300點，恒指於23200點水平。

【11：40】內地股市半日向下，上證跌1.6%，中午收報2728點；深證跌2.8%，中午收報9825點。

【11：25】東亞 （00023） 跌逾6%；中銀香港 （02388） 跌逾2.3%；滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、渣打 （02888） 跌逾1%。

【11：18】百威亞太 （01876） 股價跌逾6%，低見19.8元創上市新低。

【11：10】本港地產股下挫，恒地 （00012） 跌2.6%；新地 （00016） 跌3.1%；新世界 （00017） 跌3%；信置 （00083） 跌2.8%；長實 （01113） 跌2.2%。政府日前宣佈禁止多於4個人於公眾地方聚集，減少感染新冠肺炎傳播風險，新盤銷售不獲豁免。

【11：07】道指期貨跌近200點，報21241點。

【11：05】舜宇 （02382） 跌幅擴大至6%，低見100元，試穿「紅底」。

【10：58】維他奶 （00345） 股價受累發盈警，急挫一成三。維他奶表示，截至2月底11個月未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得資料，維他奶預期截至3月底的財年，溢利將按年大幅減少約25%至35%。維他奶解釋，盈警主要因新冠肺炎疫情影響中國各地市場計畫及供應鏈運作，以及香港市場氣氛疲弱。

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【10：54】港股跌幅進一步收窄至約300點。

【10：51】長和系見回吐，長和 （00001） 跌3.2%；長實 （01113） 跌1.8%；長建 （01038） 跌1.5%。

【10：33】VICON （03878） 急瀉七成，低見1.32元，成交2310萬元。證監早前指VICON股權高度集中。

Vicon股價急瀉七成 證監會早前指Vicon股權高度集中

【10：29】5G概念股下跌，中興 （00763） 跌4.8%；中芯 （00981） 跌4%。另外，小米 （01810） 跌2%。

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【10：25】新冠肺炎疫情持續，航空股向下，南航 （01055） 跌4.2%；東航 （00670） 跌5.8%，國航 （00753） 跌5.3%。

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【10：24】神華 （01044） 股價逆市造好，神華升逾4%，高見15.06元。

【10：10】港股下跌，反向ETF上升，FI二南方恒 （07500） 升2.4%，高見8.81元。

【10：10】市傳iPhone 12量產推遲，手機孖寶下跌，舜宇 （02382） 跌4.9%；瑞聲 （02018） 跌4.7%。

【10：02】港股開市半小時，大市跌幅收窄至約360點，於23100點水平。

【09：59】ATM 3股跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌2.5%，跌穿180元水平；騰訊 （00700） 跌2.5%，報373元；美團點評 （03690） 跌2.9%。

【09：57】律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程集團 （01977） 公布，截至去年底止全年業績，期內收入按年減少24.9%至44.8億元，純利倒退23%至2.42億元，每股盈利0.2元，擬派第二次中期息5.07仙。安樂工程股價績後跌2.8%。

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【09：51】澳門再新增新冠肺炎確診個案，濠賭股下跌，其中藍籌銀娛 （00027） 跌4.8%；金沙 （01928） 跌5.6%。

【09：48】長江生命科技 （00775） 今早復牌，開市股價再升8.5%，報1.15元，其後升勢回順，最新升3.8%，報1.1元。長江生命科技上周四宣佈將在香港以至全球分銷新冠肺炎病毒測試的檢測試劑盒（test kits）。

長江生命科技復牌高開8.5%後收窄 分銷新冠病毒檢測試劑盒

【09：47】港股早段於23000點水平爭持上落，恒生指數最新報23082點，跌401點。

【09：41】思捷 （00330） 股價復牌後挫逾兩成，低見0.54元。思捷公布，因應新冠肺炎疫情在歐洲大爆發，其於德國6家子公司申請破產。

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【09：36】多隻內銀股放榜，建行 （00939） 績後跌1.3%；工行 （01398） 跌0.4%；中行 （03988） 跌1.4%；農行 （01288） 跌0.7%，交行 （03328） 跌0.9%。

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【09：30】紐約期油今早曾跌穿20美元水平，中石油 （00857） 跌3.2%；中海油 （00883） 跌3.3%；中石化 （00386） 績後跌近2%。

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【09：26】騰訊 （00700） 跌2.8%，開報371.8元；滙豐 （00005） 跌1.3%，開報44.8元。

【09：20】恒生指數低開463點，開報23020點，險守23000點水平。國指開報9315點，跌190點。

【09：14】即月期指開報22833點，跌670點或2.9%，低水651點。

【09：09】恒指黑期跌幅擴大至近700點，至22640點水平。

【09：00】紐約期油於亞洲交易時段曾跌穿20美元，低見19.92美元，急挫7%，最新報20.65美元，跌4%。

【08：46】恒指黑期最新跌近530點，報22809點；美股期貨下跌，道指期貨跌247點，道指期貨報21190點。

【08：15】新冠肺炎疫情蔓延全球大流行，美國確診個案已超越中國，美國總統特朗普宣布，將社交隔離防疫措施延長至4月30日，以遏止新冠肺炎疫情擴散。特朗普又預計，美國將於兩星期內到達疫情高峰。

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【07：55】國藥 （01099） 公布全年業績，國藥去年歸屬於母公司持有者溢利為62.52億元人民幣，按年增長7.1%，每股基本盈利2.11元人民幣，國藥派末期息0.6元人民幣（含稅）。

【業績】國藥去年溢利按年增7.1% 派末期息0.6元人幣

【07：00】道指上周五早段跌1,082點，低見21469點，其後道指跌勢一度減慢，惟收市前半小時由跌逾220點崩崖式直插逾900點，道指最終跌915點，報21636點，跌幅4.1%；標指跌88點，報2541點，跌幅3.4%；納指跌295點，報7502點，跌幅3.8%。

港股ADR收報22951點，跌532點或2.3%，失守23000點水平；恒指夜期收報23082點，跌421點或1.8%。道指上周五瀉915點 港股ADR跌532點穿23000點

道指上周五瀉915點 港股ADR跌532點穿23000點

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責任編輯︰梁浩碩