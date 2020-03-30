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恒生指數低開463點 險守23000點水平（不斷更新）

金融經濟 09:33 2020/03/30

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道指期貨跌近250點 恒指黑期跌近530點（不斷更新）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）確診新冠肺炎，加上美國確診個案超越中國，美股上周五下挫，道指跌915點。港股今日期結，若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開532點，恒指開報22951點，意味大市再次跌穿23000點水平。港股開市前，恒指黑期跌近530點，道指期貨跌近250點。

恒指下周退守23000關 疫情及數據仍嚴峻

李顯龍：航空旅遊業「瀕臨死亡」料疫情消散需數年

【業績】一文看清企業業績 亞盛醫藥虧損擴大（3月29日）

【09：30】紐約期油今早曾跌穿20美元水平，中石油（00857）跌3.2%；中海油（00883）跌3.3%；中石化（00386）績後跌近2%。

【藍籌業績】中石化去年少賺8.7% 末期息減27%至0.19人幣

【09：26】騰訊（00700）跌2.8%，開報371.8元；滙豐（00005）跌1.3%，開報44.8元。

【09：20】恒生指數低開463點，開報23020點，險守23000點水平。國指開報9315點，跌190點。

【09：14】即月期指開報22833點，跌670點或2.9%，低水651點。

【09：09】恒指黑期跌幅擴大至近700點，至22640點水平。

【09：00】紐約期油於亞洲交易時段曾跌穿20美元，低見19.92美元，急挫7%，最新報20.65美元，跌4%。

【08：46】恒指黑期最新跌近530點，報22809點；美股期貨下跌，道指期貨跌247點，道指期貨報21190點。

【08：15】新冠肺炎疫情蔓延全球大流行，美國確診個案已超越中國，美國總統特朗普宣布，將社交隔離防疫措施延長至4月30日，以遏止新冠肺炎疫情擴散。特朗普又預計，美國將於兩星期內到達疫情高峰。

【美國疫情】特朗普︰將社交隔離防疫措施延長至4月底

【疫情焦點】美國累計確診個案破14萬

【07：55】國藥（01099）公布全年業績，國藥去年歸屬於母公司持有者溢利為62.52億元人民幣，按年增長7.1%，每股基本盈利2.11元人民幣，國藥派末期息0.6元人民幣（含稅）。

【業績】國藥去年溢利按年增7.1% 派末期息0.6元人幣

【07：00】道指上周五早段跌1,082點，低見21469點，其後道指跌勢一度減慢，惟收市前半小時由跌逾220點崩崖式直插逾900點，道指最終跌915點，報21636點，跌幅4.1%；標指跌88點，報2541點，跌幅3.4%；納指跌295點，報7502點，跌幅3.8%。

港股ADR收報22951點，跌532點或2.3%，失守23000點水平；恒指夜期收報23082點，跌421點或1.8%。道指上周五瀉915點 港股ADR跌532點穿23000點

道指上周五瀉915點 港股ADR跌532點穿23000點

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藍籌股 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 約翰遜 特朗普 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數

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