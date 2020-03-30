▲ 道指上周五瀉915點 港股ADR跌532點穿23000點

道指上周五瀉915點

美股上周五下挫，英國首相約翰遜（Boris Johnson）確診新冠肺炎，加上美國確診個案超越中國，美股上周五早段急挫，道指早段跌1,082點，低見21469點。美國眾院通過2萬億美元刺激經濟法案，道指跌勢一度減慢，惟收市前半小時由跌逾220點崩崖式直插逾900點，道指最終跌915點，報21636點，跌幅4.1%；標指跌88點，報2541點，跌幅3.4%；納指跌295點，報7502點，跌幅3.8%。

港股ADR跌532點

港股ADR收報22951點，跌532點或2.3%，失守23000點水平；恒指夜期收報23082點，跌421點或1.8%。

紐約期油跌近5%

市場憂慮新冠肺炎影響經濟，減低原油需求，油價下跌，紐約期油收報21.51美元，跌1.09美元或4.8%；布蘭特期油收報24.93美元，跌1.41美元或5.4%。

美滙指數跌穿99水平

特朗普簽署刺激經濟方案，各主要央行亦聯手增加美元供應措施，支持其他主要貨幣上升，美滙指數跌1%，跌穿99水平，最新報98.6；歐元兌美元報1.1118；美元兌日圓報107.64。

美國10年期債息報0.676厘。

紐約期金跌1.5%

金價回落，紐約期金收報1625.8美元，跌1.5%。現貨金於1666美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

