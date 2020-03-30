【新冠肺炎】人人也要呼吸機　點解咁重要？

新冠肺炎全球大流行，各國醫療機構均為呼吸機（ventilator）而頭痛，連英國首相約翰遜確診染病，接受美國總統特朗普電話慰問時，也特別要求對方供應呼吸機。究竟，呼吸機在抗疫能夠發揮甚麼作用，值得各國如此重視？

呼吸機是甚麼？如何運作？

當人們患上影響肺部呼吸的嚴重疾病，例如肺炎，呼吸機便可派上用場。

病人使用呼吸機前，醫護人員會進行「插管」（intubation）程序，把喉管伸進氣管，接駁呼吸機。

醫護人員便可以利用呼吸機，直接向病人肺部供應空氣，並調節氧氣濃度。

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病人何時需要用上呼吸機？

醫生一旦發現病人有呼吸衰竭的迹象，例如呼吸愈趨急速、血液的二氧化碳含量飆升等，便會使用呼吸機。

一般而言，正常人每分鐘大約呼吸15次，但如果次數增至28次左右，便需要呼吸機協助。

不過，對於新冠肺炎患者，醫護人員會優先考慮其他非入侵方式，例如戴氧氣罩，因為新冠肺炎患者大多會咳嗽及產生飛沫，增加傳染醫護人員的機會。

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呼吸機需要用多久？

當病人被認為需要使用呼吸機，都要在短時間內接上，嚴重者甚至會在30分鐘內完成。而在接上呼吸機之前，醫護人員有時會用一些手動方式暫時協助病人呼吸，以爭取時間，例如套住紙袋或用氧氣罩。

對於新冠肺炎的重症患者，可能會出現急性呼吸窘迫綜合症（Acute respiratory distress syndrome），使用呼吸機時，便要頻密地向病人持續輸送少量空氣。一旦有急性呼吸窘迫綜合症，便往往需要在深切治療部留醫數星期，且不能缺少呼吸機協助呼吸。

為了避免插喉影響咽喉而引發的併發症，醫生便用上氣管造口（tracheostomy）的方式把喉管直駁氣管。

當醫院缺乏呼吸機，有何應對或折衷辦法？

澳洲墨爾本大學綜合重症監護中心副總監David Story教授提出，可以暫時把救護車上的呼吸機充當後備；澳洲政府亦正研究其他類似的機器，可否充當替補，例如獸醫診所用的呼吸機、睡眠呼吸機（sleep apnea machine）或麻醉儀（anaesthetic machine）等。

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各國要求其他企業生產呼吸機，怎可做到？

呼吸機主要功能在於控制空氣輸出的頻率和比例，一般型號不算是技術難度太高的產品，關鍵組件主要有4大項，包括喉管、閥門、摩打和電子控制。

目前投入呼吸機生產行列的企業，包括車廠、方程式賽車車隊、吸塵機生產商等，都能夠製造摩打或引擎等機器，因此具備生產呼吸機或當中組件的能力。

此外，3D打印在各式工廠日趨普及，亦有助各企業加快「轉身」生產呼吸機。

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責任編輯：方賢