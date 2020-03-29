  • 21°C
香港時間 : 2020329日 (日) 23:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】一文看清企業業績 亞盛醫藥虧損擴大（3月29日）

金融經濟 23:10 2020/03/29

分享：

港股踏入瘋狂業績期，有近千間公司公布業績。

香港股市踏入瘋狂的3日業績期，繼上周五（3月27日）有284間公司公布業績後，周一（3月30日）及周二（3月31日）分別346及312間公司公布業績，總共達942間，以市值計（包括其AH股總市值），達18萬億元，以下是一文看清公司業績：

亞盛醫藥－B

亞盛醫藥 （06855） 公布去年業績，虧損進一步擴大至14.8億元（人民幣，下同），2018年同期虧損錄3.45億元。每股虧損12.69元，不派末期息。

期內，收入按年增113%至1451萬元。

公告及通告 - 末期業績

鑫苑服務

鑫苑服務 （01895） 公布去年業績，純利按年增6.9%至8131.9萬元（人民幣，下同），每股盈利21.76分，派末期息5.2港仙。

期內，收入按年增35.8%至5.34億元。

公告及通告 - 末期業績

友聯租賃

友聯租賃 （01563） 公布去年業績由盈轉虧，虧損錄8469萬元（人民幣，下同），每股盈利0.0605，不派末期息。2018年同期，盈利錄4060萬元。

期內，收入按年跌27.1%至2.6億元。

公告及通告 - 末期業績

興合控股

興合控股 （01891） 公布去年業績，純利按年跌73%至672萬（馬幣，下同）（約1213萬港元），每股盈利為0.7元，不派末期息。

期內，收入按年增10.8%至9.9億（約18億港元）。

公告及通告 - 末期業績

雲南建投混凝土

雲南建投混凝土 （01847） 公布去年業績，純利按年增24.4%至2.04億元（人民幣，下同）；每股盈利0.61元，派末期息0.1355元。

期內，收入按年增7.5%至36.08億元。

公告及通告 - 末期業績

哈爾濱電氣

哈爾濱電氣 （01133） 公布去年業績，純利按年增52.2%至1.09億元（人民幣，下同）；每股盈利0.064元，不派末期息。

期內，收入按年跌12.9%至229億元。

公告及通告 - 末期業績

中國綠島科技

中國綠島科技 （02023） 公布去年業績，利潤按年增2.2%至2375萬元，每股盈利0.05元，不派末期息。

期內，收入按年升1.9%至4.12億元。

公告及通告 - 末期業績

向中國際

向中國際 （01871） 公布去年業績，純利按年跌10.3%至1908萬元（人民幣，下同），每股盈利5.98分。不派末期息。

期內，收入按年增20.3%至9345萬元。

公告及通告 - 末期業績

盛諾集團

盛諾集團 （01418） 公布去年業績虧擴進一步擴大錄2.17億元，2018年同期蝕580萬元，每股虧損12.37，不派末期息。

期內，收入下跌29.7%至30億元。

公告及通告 - 末期業績

重慶鋼鐵股份

重慶鋼鐵 （01053） 公布去年業績，純利按年下跌48.2%至9.25億元（人民幣，下同），每股盈利10元，不派末期息。

期內，收入按年3.7%至234.8億元。

公告及通告 - 末期業績

東岳

東岳 （00189） 公布去年業績，純利按年跌31.3%至14.6億元（人民幣，下同），每股盈利0.70元，派末期息0.23元。

期內，收入按年跌8.9%至129.6億元。

公告及通告 - 末期業績

SPROCOMM INTEL

SPROCOMM INTEL （01401） 公布去年業績，純利按年跌14%至3900萬元（人民幣，下同），每股盈利4.98，不派末期息。

期內，收入按年增5.9%至31.2億元。

公告及通告 - 末期業績

太和控股

太和控股 （00718） 公布去年業績虧損進一步收窄，虧損收窄至2.46億元（人民幣，下同）。2018年同期虧損為5.5億元。每股虧損4.69仙，不派末期息。

期內，收入按年下跌99%至2593萬元。

公告及通告 - 末期業績

博奇環保

博奇環保 （02377） 公布去年業績，純利按年跌53.5%至1.82億元（人民幣，下同），每股盈利0.18分。

期內，收入按年增3.8%至18.1億元。

公告及通告 - 末期業績

華商國際海洋

華商國際海洋 （00206） 公布去年業績由虧轉盈。去年純利錄970萬美元（約7566萬港元）。每股盈利0.35美仙，不派末期息。2018年同期，4135萬美元（約3.22億港元）。

期內，收入按年增19.4%至7025萬美元（約5.48億港元）。

公告及通告 - 末期業績

中油燃氣

中油燃氣 （00603） 公布去年業績，純利按年增長17.4%至3.3億元，每股盈利6.642仙，不派末期息。

期內，總營業額按年增9%至102.6億元。

公告及通告 - 末期業績

浙商銀行

浙商銀行 （02016） 公布去年業績，純利按年增12.5%至129.2億元（人民幣，下同），每股收益0.64元，建議派每10股派2.4元。

期內，營業收入按年增19%至464.5億元。

公告及通告 - 末期業績

正榮地產

正榮地產 （06158） 公布去年業績，純利按年增18.2%至25億元（人民幣，下同），每股盈利按年增0.59分，末期股息派0.1港元。

期內，收入按年增23.1%至325.6億元。

公告及通告 - 末期業績

康龍化成

康龍化成 （03759） 公布去年業績，去年純利按年增62.8%至5.47億元（人民幣，下同），每股盈利82.84分，派末期息每10股1.50元。

期內，收入升29.2%，至37.6億元。

公告及通告 - 末期業績

相關文章：一文看清企業業績　中國神華少賺5.5% 金斯瑞盈轉虧（3月27日）

香港股票 業績公布 中國綠島科技（02023） 友聯租賃（01563） 向中國際（01871） 興合控股（01891） 雲南建投混凝土（01847） 哈爾濱電氣（01133） 每股盈利 純利

下一篇文章

李顯龍：航空旅遊業「瀕臨死亡」料疫情消散需數年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【搶蛋潮】泰國禁止雞蛋出口至少7天 香港出現搶蛋潮（第二版）
【搶蛋潮】泰國禁止雞蛋出口至少7天 香港出現搶蛋潮（第二版）
【搶米潮】市民再次搶米 超市限購食米及雞蛋
【搶米潮】市民再次搶米 超市限購食米及雞蛋