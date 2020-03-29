【業績】一文看清企業業績 亞盛醫藥虧損擴大（3月29日）

▲ 港股踏入瘋狂業績期，有近千間公司公布業績。

香港股市踏入瘋狂的3日業績期，繼上周五（3月27日）有284間公司公布業績後，周一（3月30日）及周二（3月31日）分別346及312間公司公布業績，總共達942間，以市值計（包括其AH股總市值），達18萬億元，以下是一文看清公司業績：

亞盛醫藥－B

亞盛醫藥 （06855） 公布去年業績，虧損進一步擴大至14.8億元（人民幣，下同），2018年同期虧損錄3.45億元。每股虧損12.69元，不派末期息。

期內，收入按年增113%至1451萬元。

公告及通告 - 末期業績

鑫苑服務

鑫苑服務 （01895） 公布去年業績，純利按年增6.9%至8131.9萬元（人民幣，下同），每股盈利21.76分，派末期息5.2港仙。

期內，收入按年增35.8%至5.34億元。

公告及通告 - 末期業績

友聯租賃

友聯租賃 （01563） 公布去年業績由盈轉虧，虧損錄8469萬元（人民幣，下同），每股盈利0.0605，不派末期息。2018年同期，盈利錄4060萬元。

期內，收入按年跌27.1%至2.6億元。

公告及通告 - 末期業績

興合控股

興合控股 （01891） 公布去年業績，純利按年跌73%至672萬（馬幣，下同）（約1213萬港元），每股盈利為0.7元，不派末期息。

期內，收入按年增10.8%至9.9億（約18億港元）。

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雲南建投混凝土

雲南建投混凝土 （01847） 公布去年業績，純利按年增24.4%至2.04億元（人民幣，下同）；每股盈利0.61元，派末期息0.1355元。

期內，收入按年增7.5%至36.08億元。

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哈爾濱電氣

哈爾濱電氣 （01133） 公布去年業績，純利按年增52.2%至1.09億元（人民幣，下同）；每股盈利0.064元，不派末期息。

期內，收入按年跌12.9%至229億元。

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中國綠島科技

中國綠島科技 （02023） 公布去年業績，利潤按年增2.2%至2375萬元，每股盈利0.05元，不派末期息。

期內，收入按年升1.9%至4.12億元。

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向中國際

向中國際 （01871） 公布去年業績，純利按年跌10.3%至1908萬元（人民幣，下同），每股盈利5.98分。不派末期息。

期內，收入按年增20.3%至9345萬元。

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盛諾集團

盛諾集團 （01418） 公布去年業績虧擴進一步擴大錄2.17億元，2018年同期蝕580萬元，每股虧損12.37，不派末期息。

期內，收入下跌29.7%至30億元。

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重慶鋼鐵股份

重慶鋼鐵 （01053） 公布去年業績，純利按年下跌48.2%至9.25億元（人民幣，下同），每股盈利10元，不派末期息。

期內，收入按年3.7%至234.8億元。

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東岳

東岳 （00189） 公布去年業績，純利按年跌31.3%至14.6億元（人民幣，下同），每股盈利0.70元，派末期息0.23元。

期內，收入按年跌8.9%至129.6億元。

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SPROCOMM INTEL

SPROCOMM INTEL （01401） 公布去年業績，純利按年跌14%至3900萬元（人民幣，下同），每股盈利4.98，不派末期息。

期內，收入按年增5.9%至31.2億元。

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太和控股

太和控股 （00718） 公布去年業績虧損進一步收窄，虧損收窄至2.46億元（人民幣，下同）。2018年同期虧損為5.5億元。每股虧損4.69仙，不派末期息。

期內，收入按年下跌99%至2593萬元。

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博奇環保

博奇環保 （02377） 公布去年業績，純利按年跌53.5%至1.82億元（人民幣，下同），每股盈利0.18分。

期內，收入按年增3.8%至18.1億元。

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華商國際海洋

華商國際海洋 （00206） 公布去年業績由虧轉盈。去年純利錄970萬美元（約7566萬港元）。每股盈利0.35美仙，不派末期息。2018年同期，4135萬美元（約3.22億港元）。

期內，收入按年增19.4%至7025萬美元（約5.48億港元）。

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中油燃氣

中油燃氣 （00603） 公布去年業績，純利按年增長17.4%至3.3億元，每股盈利6.642仙，不派末期息。

期內，總營業額按年增9%至102.6億元。

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浙商銀行

浙商銀行 （02016） 公布去年業績，純利按年增12.5%至129.2億元（人民幣，下同），每股收益0.64元，建議派每10股派2.4元。

期內，營業收入按年增19%至464.5億元。

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正榮地產

正榮地產 （06158） 公布去年業績，純利按年增18.2%至25億元（人民幣，下同），每股盈利按年增0.59分，末期股息派0.1港元。

期內，收入按年增23.1%至325.6億元。

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康龍化成

康龍化成 （03759） 公布去年業績，去年純利按年增62.8%至5.47億元（人民幣，下同），每股盈利82.84分，派末期息每10股1.50元。

期內，收入升29.2%，至37.6億元。

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