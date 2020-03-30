樓市下行 注意申請按揭三大風險（訂戶專享）

新冠肺炎展開第二波爆發，銀行樓按審批進度嚴重受阻，置業人士須格外留神，以免因成交期陷入申請按揭兩難，包括延長成交期或面對估價不足的危機。

疫情二度爆發，拖慢銀行審批樓按進度

銀行估價審慎及就業環境轉差，延長成交期風險增

高成數按揭買家上會難度提高

受疫情影響，銀行部分分行停業及採彈性上班，令審批需時延長，由正常約1個月，有可能拖慢至2、3個月。

另邊廂，經濟不明朗下，銀行今年初起貸款取態趨審慎，既有銀行已「落雨收遮」收緊審查，也對物業估價轉為保守，估價不足情況明顯上升，在樓價下調之際，理應趁估足價時加快上會。

那現時置業人士應如何抉擇，加長抑或縮短成交期來減低按揭風險呢？

事實上，在樓價調整時，若加長成交期，相比下所帶來的風險反而更高。一是估價問題，銀行估價會參考屋苑成交價及後市市況作評估，當跌市時，估價趨勢亦會向下，加上疫情升溫，有機會加速樓價及估價下調幅度，估價不足將影響按揭成數，令置業失預算。如上車屋苑沙田第一城，2房戶估價在過去半年反覆向下，雖在新按保房策推出後一度回升，但在去年12月起銀行估價連跌3個月，單季跌逾5%，跌穿600萬元關鍵位。

其次是供款能力的變數，目前外圍及樓市充斥負面因素，疫情打擊經濟和就業環境，最新失業率升至3.7%的9年高，影響各行各業，部分行業的就業不足情況亦升，就業隱憂俱增下，趁收入穩定時應加快上會，尤其是承造高成數按揭，上會難度更高。

經絡按揭﹕疫情礙樓按審批進度 宜預留3個月成交期

【減息‧樓市】傳有銀行停收轉按加按申請 航空、飲食等「高風險行業」收緊按揭審查

政府半年前放寬首置按揭即新按保，採用建期付款的新盤買家要留意，物業是按落成上會時的估值去計算按揭，遇跌市時風險大增。

舉例元朗一新盤在去年12月開售，明年3月入伙，單位售價558萬元，買家選用建期折實488萬。倘若今年經濟惡化或未有改善，保守以樓價今季跌幅約1.5%推算，全年將跌6%，如估價與樓價下調幅度成正比，即上會時物業市值或降至約458.7萬，9成按保只借到412.8萬，有機會將借少約26.4萬元。

現時銀行普遍已設免費預先審批服務，建議準買家選好心水單位時先向銀行查詢估價，並考慮進行預先批核，可有利節省正式審批時間，個人亦最好預留多約1成流動資金以備不足之需。

記者：鍾綺敏

▲ 樓市下行期間，置業人士須注意按揭三大風險。