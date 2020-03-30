智能添水機「Well井」　減用戶衛生憂慮

▲ 城泉行政總裁葉蓁蓁指，希望將智能添水機「Well井」的覆蓋點覆蓋點擴至郊野公園及交通要點。

因應新冠肺炎疫情爆發，大眾對於公共空間設備的衛生關注度上升。研發智能添水機的企業城泉（Urban Spring）認為，即使疫情過後，公眾對使用添水機的戒心將提高，但由於其產品針對衛生方面的設計，故不太擔心影響使用者信心。

早於疫情爆發前，香港初創企業城泉己留意到大眾對市面上傳統飲水機的衛生存疑，故投資數千萬港元研發智能添水機「Well井」，特點包括機身出水位置隱蔽；透過大數據管理，適時提醒公司後台需更換濾芯等。城泉行政總裁葉蓁蓁指，傳統飲水機的容量不大、且公眾對水機衛生水平不信任，而「Well井」的賣點則針對有關漏洞作出改善，冀能重拾大眾對添水機的信心，以及培養在外面添水的習慣。

城泉的商業模式，是靠出租添水機而盈利，就如影印機租賃方案。用戶只需交年費，可享有更換濾水器、季度檢查及數據分析服務。葉蓁蓁指，產品會出租給商場、學校、酒店及公共空間的營運者，目前已在全港230個點安裝添水機。她期望透過研發新穎的飲水機，推動大眾反思使用一次性塑膠的習慣，而自2017年推出該款添水機，至今已累計減省了約 400萬個塑膠瓶。

不過，要說服企業斥資採用環保產品並非容易之事。葉指，公司起初招攬生意時，亦非「膽粗粗係人都傾」，而是有策略地尋覓對環保議題或創新產品有興趣的機構，結果得到不少學校支持，而希慎更成為其首個重點客戶。另一方面，有見近年不少國際酒店品牌均有減塑目標，她亦慶幸公司能配合此趨勢，因而接獲多間酒店查詢，目前更已在信和旗下酒店安裝90多部添水機。截至目前，用家反應及回饋均非常正面，平均每日超過一萬人次使用，她有信心未來用家數量將增長迅速。

為增添與用家間的互動性，公司正研發第二代智能添水機，希望能透過添水機上的智能屏幕提供小遊戲、換領積分等功能。鑑於是次疫情的爆發，亦令公司重新審視產品設計，如考慮取採免觸式按鈕等方案。葉補充，公司目標於香港建立更多網絡點，亦有意開展海外市場業務，首站為新加坡。

減廢環保過春節 從個人做起

記者：蘇穎琪