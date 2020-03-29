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【ESG】六韜集團：企業發綠債　可提升ESG水平

金融經濟 20:51 2020/03/29

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從事企業諮詢管理的六韜集團(Hexon)執行董事馮儉生表示，公司可以透過發行綠色債、融資，拓展可持續發展。

港交所 （00388） 近年致力要求上市公司提高ESG（環境、社會、企業管治）滙報水平，去年底公布諮詢總結報告指，今年7月實施強制披露要求，港交所再於今個月推出網上培訓及刊發指引材料。為亞洲企業提供可持續發展、投資方案的企業諮詢管理六韜集團(Hexon)執行董事馮儉生表示，港交所推動下，香港上市公司滙報ESG，整體上有見改善。不過，他認為，各企業拓展綠色債券能成為誘因，以主動認識ESG。

馮儉生接受本報專訪時表示，現時上市公司的ESG報告有所進步。他表示，過去有不少上市公司以「剔格仔」的形式披露公司相關信息，以認付港交所的要求。他透露，過去部分上市公司需要經諮詢顧問公司的指引去完成報告；而現時則變為公司撰寫報告後，尋求顧問公司作出審核。

雖然他認為整體上市公司對ESG的披露有所改善，但大部分的上市公司仍然停留於認識層面上。他認為，透過鼓勵上市公司拓展綠色融資能成為一個重大的誘因，令上市公司主動認識綠色投資。

目前，政府資助綠色債券發行公司的認證費用，發行綠色債券的最低面額為5億元，但他認為，小型市值的公司未必能符合發債的條件，但仍可以從綠色融資方面開始，發展較小型的綠色項目。

相關文章：發展可持續投資　要靠機構投資者？

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可持續發展 香港股票 綠色債券 綠色投資 香港交易所（00388）

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