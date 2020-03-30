【外賣優惠】想安坐家中叫外賣？　一文看清有何優惠（不斷更新）

▲ 「疫」市底下，各大食肆紛紛推出外賣優惠自救，想叫外賣的市民有何特惠選擇？（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，港府對飲食業實施一系列新規例，令不少經營者大嘆生意難做。「疫」市底下，各大食肆紛紛推出外賣優惠自救，想叫外賣的市民有何特惠選擇？

「點 · 子 · 巷」

現凡惠顧滿4個套餐即可送貨，套餐更附送一杯珍珠奶茶和防疫物資的同時，再有每個套餐減免10元的額外現金折扣優惠。例如食客訂購5個套餐，即可減50元。不過，優惠只限外賣自取及外送速遞，並只於星期一至五的中午12時至下午2時提供。

616牛肉火鍋專門店

616推出外賣專屬套餐，一人自私食火鍋套餐128元和二人抵食火鍋套餐288元。套餐以外的食品，外賣自取8折，經LocoBike apps落單亦有8折優惠。

板長壽司

即日起至4月30日期間，凡外賣自取即可享會員8折，非會員85折。折實惠顧金額滿1,000元，即送梅酒或清酒一支，多買多送。

麥當勞

由3月25日起至4月7日，顧客於每晚6時至午夜12時使用麥麥送服務，一律免運費。

大家樂

由即日起至4月9日，提供「特快外賣」及「外賣精選」，Club100會員購買滋味午市可享9折，售價由35元起。

牛涮鍋

由3月28日起連續2星期，外賣和牛火鍋套餐「齊齊分享2人餐」及「豐盛4人餐」均有5折優惠 ，最平只需118元；另亦有一系列75折外賣食品餐單，包括MouMou家牛肉飯只需29.3元、謎之咖喱牛肉飯33.4元、時短鍋-牛肉鍋36.8元 等。

千両

將於4月1日起推出全新外賣餐單，凡於推廣期內透過官方網上訂購平台預訂，即可於千両旗下港九13間分店外賣自取。凡惠顧外賣自取或網上訂購，千両會員可享8折優惠，一般客戶可享85折優惠。惠顧滿1000元或以上更可享額外5%折上折優惠。

翠華

由即日至4月11日期間，顧客凡到各分店自取外賣或選用快翠送外賣速遞服務，均可享有8折優惠。

中菜館唐人館、南海小館及潮廳

分別推出外賣自取優惠，精選外賣自取午、晚市套餐及盤菜，優惠價88元起。除了外賣自取套餐外，追加主餐牌內所有單點菜式，外賣自取均可享7折優惠。如需送餐服務，要消費滿1000元或以上並額外收取15%運送費用。

金域假日酒店

凡於龍苑中菜廳訂購外賣自取單點美食，可享7折優惠。

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責任編輯：蘇穎琪