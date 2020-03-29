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【新冠肺炎】疫境下婚宴恐一再押後　準新人婚禮被逼「拆件」

商業 19:32 2020/03/29

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有婚禮統籌師表示，短期內難再「擺酒」，不少新人逼於無奈改期。（資料圖片）

為減低新冠肺炎繼續在社區爆發的機會，政府日前推出針對港人社交聚會的規例，包括禁止4人以上的聚會。雖然紅白二事可獲豁免，不過婚禮則必須少於20人。有婚禮統籌師表示，短期內難再「擺酒」，不少新人逼於無奈改期。

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J’s Wedding Cafe的婚禮統籌師戴小姐（Joy）表示，自疫情爆發，不少新人已把婚禮押後。政府規例一出，她相信短期內新人難再舉行婚宴，暫時只得簽紙證婚儀式可以繼續。她解釋，婚宴單是拍攝、統籌的團隊已有8人，難以符合20人的規定。即使新人願意把規模縮減，暫時亦未得悉場地可否配合每檯相距1.5米等要求。

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如果場地無法配合，可以如何處理？戴小姐指，大部分婚宴場地均會容許免費改期一次，早前亦有不少新人把婚宴延後至8、9月。不過，改期一次又是否足夠應對目前不斷變化的疫情呢？戴亦坦言，觀乎現時形勢，實在亦難料8、9月的婚宴能否如常舉行。

除了把整場婚禮押後，戴小姐透露有不少新人亦會把婚禮「拆件」。「有新人因已經擇日，不想改日子，故會在當日繼續進行出門、斟茶等儀式，待疫情過後，再補辦婚宴。」

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記者：葉泳珊

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