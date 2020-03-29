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【美國疫情】專家：2萬億刺激方案無助重整經濟

環球經濟金融 19:28 2020/03/29

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【美國疫情】專家：2萬億刺激方案無助重整經濟

新冠肺炎疫情打擊美國經濟，美國總統特朗普簽署通過2萬億美元刺激方案，方案包括為大多數成年美國人發放1,200美元、向小童發放500美元、為小型企業提供貸款等。有經濟學家認為，美國這個「救市方案」只能限制疫情損害，無助重整美國經濟。

方案亦包括加強失業保障、為醫療系統注入額外資金、以及向企業提供資助以免企業裁員等。

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Evercore ISI經濟師泰代斯基（Ernie Tedeschi）指，此救市方案規模相等於美國國內生產總值（GDP）的9%，亦比華府2007年至2009年金融海嘯時期的3個刺激方案規模大，但即使如此，美國仍需要更多的措施。

泰代斯基形容，受影響的範圍正提速擴大，增長的速度比起官員行動的速度快。

穆迪分析（Moody’s Analytics）數據顯示，此方案可限制美國第二季年率化GDP按年下滑17%；若方案不獲通過，第二季GDP則可按年下滑近30%。全年計，穆迪分析料美國GDP下跌2%。

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富國經濟師普列塞（Michael Pugliese）更形容，這個方案的各個措施就如填補船上的破洞，然而填補這些破洞亦需時。

特朗普政府指，希望能在數周內把現金派到美國家庭手上。事實上，在金融海嘯時期，華府花了逾2個月時間才能成功派錢。

Grant Thornton首席經濟師斯旺克（Diane Swonk）亦指，民眾及企業受疫情打擊的時間，可能會長過方案持續的時間。

斯旺克又指，疫情恐令失業率急升，會令各州分損失數以億計美元的收入，並要提高福利開支，此會令州政府需要減少在下個財政年度的預算，此會影響美國經濟增長。

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