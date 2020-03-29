【藍籌業績】中石化去年少賺8.7% 末期息減27%至0.19人幣

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【農行股價】農行PB跌至0.5倍 突獲兩中資險企爭奪
中石化 （00386） 公佈去年業績，純利跌8.7%至575.9億元（人民幣，下同），營業收入增長2.6%至2.97萬億元。集團派末期息每股0.19元，按年減少27%，全年派息0.31元，按中石化最新收市價3.64港元計算，股息率達9.3厘。集團派息率為65.3%。
國際油價月初以來急劇下跌，中石化預計，上半年能源化工產品需求較弱，新冠肺炎疫情過後，積累的需求有望快速釋放。綜合考慮產油國供給能力、全球需求增長、庫存水平、地緣政治等影響， 預計國際油價低位震蕩。
中石化去年資本支出為1,471億元，其中勘探及開發板塊資本支出617億元，煉油板塊支出314億元，營銷及分銷板塊支出296億元，化工板塊支出224億元。集團指，今年初步計劃資本支出1,434億元，未來將根據市場變化，動態優化調整投資項目。
勘探及開發業務方面，中石化去年境內新增油氣經濟可採儲量2.87億桶油當量，油氣儲量替代率138.7%，全年油氣當量產量4.6億桶。煉油方面，全年加工原油2.5億噸，生產成品油1.6億噸，按年增長3.4%。中石化去年成品油總經銷量2.55億噸，按年增長7.3%。
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