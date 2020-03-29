【農行股價】農行PB跌至0.5倍　突獲兩中資險企爭奪

▲ 農行H股獲中資險企「舉牌」

農行 （01288） H股股權突變，兩家中資保險集團突然爭奪股份「舉牌」，即披露持股逾5%，中國人壽保險股份 （02628） 最新持股達7.11%，中國太平保險集團持股5.03%。

太平人壽：流動性好+抗風險能力強+分紅率穩定

對於為何買入農行H股，太平人壽表示，農行抗風險能力強，流動性好，已步入質量效益和規模協調發展的軌道，是具有穩定分紅率的大型銀行股。太平人壽亦指，一直堅守保險資金長期價值投資理念，選擇優質投資標的進行穩健投資，在保證安全性的前提下，着力提升投資收益。

據聯交所披露，國壽於2月17及19日增持，涉資1.5億元，其後持股增至15.38億股或5%。再於3月3及5日增持，涉資約2億元，持股增至18.63億股或6.06%。另外亦於3月12日再斥1.2億增持，持股增至7.04%。國壽於3月25日，第四度增持農行，涉資1.1億元，持股增至21.87億股或7.11%。

另外，中國太平保險集團亦見「舉牌」，於3月23日，以約8500萬元買入2988萬股，持股增至15.45億股或5.03%。

農行PE4.6倍 PB0.56倍 股息率6.4厘

農行最新市盈率（PE）為4.6倍，日前一度觸及4.25倍；市帳率（PB）為0.56倍，日前低見0.5倍水平。現價股息率為6.4厘。

農行股價今年以來反覆下跌，由3.5元跌至最低的2.69元，跌幅達23%，上周五收報2.99元。對高位買貨的收息投資者來說，淨回報暫錄虧損，不過，現水平估值則非常吸引，難怪吸引大企業掃貨。近期股價下挫後，大成交反彈，或成觸底訊號。

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▲ 農行股價下挫後反彈，同時成交大增，或成觸底訊號。