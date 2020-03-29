【荷蘭疫情】緊急回收60萬個不合格中國口罩

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在荷蘭蔓延，新增感染人數急劇增加，感染人數接近1萬，荷蘭衛生部宣布，已下令收回已發往醫療機構使用的從中國進口的60萬個口罩，因為這批口罩不符合質量標準，並不能抵擋新冠病毒。

▲ 資料圖片:國際人道主義組織紅十字會的員工3月27日，為荷蘭醫護人員分發防護設備

據法新社和荷蘭媒體報導，荷蘭政府日前從中國進口的130萬個FFP2口罩（相等於N95規格），當中質量不合格的數量達60萬個。經過測試顯示，該批次品未能保護面部或濾芯有缺陷。口罩已經分發給幾家醫院，政府周六（28日）進行緊急回收，將未使用的口罩擱置。

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荷蘭衛生部聲明，檢查發現該批FFP2口罩的濾芯有缺陷，不能阻止病毒進入口腔或鼻子，已經進行不止一次檢查。荷蘭衛生部補充，第二次測試還顯示口罩不符合質量規範，現在已經決定不使用這批口罩。」

荷蘭從中國進口了這批口罩，於3月21日交付，標明為KN95等級的口罩，配有質量檢驗合格證，運達荷蘭。荷蘭衛生部表示，將對以後的中國口罩進行額外的測試。荷蘭公共廣播電台NOS引述醫院消息人士表示：「當他們把口罩送到我們醫院時，我立即拒絕了這些口罩。」

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當地傳媒引述知情人士透露，出問題的口罩品質相當差勁，不但沒達到FFP2標準，連安全性較低的FFP1都未達標，充其量只是FFP0.8。

中國內地正在向世界各國發送數百萬個口罩和醫療用品，以抗擊新冠肺炎疫情。接受中國供應口罩的國家包括塞爾維亞、利比里亞、法國、菲律賓和捷克等。

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責任編輯：曾子龍

