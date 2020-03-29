足不出戶遊世界！極光動物園博物館都可網上體驗（附網上連結）

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【新冠肺炎】亞博館將引入智能消毒通道 加強館內防疫
肺炎疫情下各地紛紛封城禁止出遊，終日留在家中無所事事日子也很難過，但其實透過網絡科技、喜愛出遊的你仍可觀賞世界各地名勝風景。
極光
極光是不少旅遊愛好者一生必看一次之選，但航空停擺，往北歐或北美等地觀賞極光談何容易？不過，加拿大Churchill Northern Studies Centre就設置鏡頭，直播現場的夜空，如果觀賞者足夠好運，便可以看到極光的現場畫面。據該網站，觀賞極光的最佳時節為晚冬至早春、在香港時間早上10時至下午4時是最有機會看到。連結
Explore.org亦有提供多種風景、野生動物等的直播鏡頭，讀者可依興趣選擇。
水族館
全球不少水族館都在疫情期間暫時關門，有展館在這時候安排攝影機直播現場。例如美國加州的Monterey Bay Aquarium就設置十個鏡頭，全日直播水族館內各種海洋生物的活動。連結
VR體驗瑞士風景
如果嫌直播畫面太死板，可以嘗試以虛擬實境（VR）影片體驗360%的觀賞體驗。World Travel VR就在YouTube上提供多條VR裝置可用的瑞士山區風景。
博物館、美術館
除了旅遊名勝，不少博物館、美術館都有推出網上展覽資源，就算安坐家中都可以觀看展館與展品。例如故宮博物院就推出全景故宮模式。
意大利梵蒂岡博物館亦推出「虛擬遊覽」的方式，展示該館7大展館中的曠世鉅作。
責任編輯:周俊霖