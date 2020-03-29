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足不出戶遊世界！極光動物園博物館都可網上體驗（附網上連結）

科技 18:55 2020/03/29

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足不出戶，透過科技仍可欣賞世界各地的名勝美景

肺炎疫情下各地紛紛封城禁止出遊，終日留在家中無所事事日子也很難過，但其實透過網絡科技、喜愛出遊的你仍可觀賞世界各地名勝風景。

極光

極光是不少旅遊愛好者一生必看一次之選，但航空停擺，往北歐或北美等地觀賞極光談何容易？不過，加拿大Churchill Northern Studies Centre就設置鏡頭，直播現場的夜空，如果觀賞者足夠好運，便可以看到極光的現場畫面。據該網站，觀賞極光的最佳時節為晚冬至早春、在香港時間早上10時至下午4時是最有機會看到。連結

有興趣看極光的讀者，可以看準當地時間打看直播影片，說不定就可隨時看到極光。（圖片來源：explore.org）

Explore.org亦有提供多種風景、野生動物等的直播鏡頭，讀者可依興趣選擇。

水族館

全球不少水族館都在疫情期間暫時關門，有展館在這時候安排攝影機直播現場。例如美國加州的Monterey Bay Aquarium就設置十個鏡頭，全日直播水族館內各種海洋生物的活動。連結

Monterey Bay Aquarium設置多個鏡頭直播館內狀況。（YouTube圖片）

VR體驗瑞士風景

如果嫌直播畫面太死板，可以嘗試以虛擬實境（VR）影片體驗360%的觀賞體驗。World Travel VR就在YouTube上提供多條VR裝置可用的瑞士山區風景。

以VR欣賞瑞士的壯麗雪山(圖片來源: YouTube截圖)

博物館、美術館

除了旅遊名勝，不少博物館、美術館都有推出網上展覽資源，就算安坐家中都可以觀看展館與展品。例如故宮博物院就推出全景故宮模式
意大利梵蒂岡博物館亦推出「虛擬遊覽」的方式，展示該館7大展館中的曠世鉅作。

意大利梵蒂岡博物館的虛擬導覽模式(圖片來源:網站截圖)

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責任編輯:周俊霖

通訊科技 科技產品 疫情 故宮 梵蒂岡 博物館 動物園 水族館 AR VR

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