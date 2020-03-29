▲ 【美股一周】上周累升近1成 今周聚焦就業報告

新冠肺炎疫情影響金融市場，美股上周大起大落，三大指數一周累升近1成。美股今周走勢料除了受疫情影響，亦會受3月就業報告影響。繼上周公布的上周首次申領失業救濟人數破紀錄後，3月非農業新增職位會是近10年來首次出現負數。

美股上周五走勢如過山車，眾議院通過2萬億美元刺激經濟方案，道指跌勢一度減慢，惟道指最後收市仍跌4.1%，收報21636點；標指收市跌3.4%，收報2541點；納指收市跌3.7%，收報7502點。

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不過，一周累計，道指累升12.8%，為自1938年一周最大升幅；標指累升10.3%，為2009年以來表現最佳，納指則錄得11年來一周最大升幅，累升9.1%。

雖然美股一周累計表現造好，但巴克萊首席美國股票策略師德什潘德（Maneesh Deshpande）認為，美股經歷今次反彈後，中期風險已偏向下行，而投資者仍面臨兩大不確定因素，分別是疫情受控所需的時間及經濟最終的損失。

德什潘德又指，熊市「假升」（head-fake rallies）的情況並不罕見。數據顯示，2000年、2007年開始的熊市，在熊市結束前都出現過逾20%的「假升」。而最大型的熊市「假升」是在1937年開始的熊市發生，該時美股曾一度大升62.2%。

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雖然美股上周升近1成，但仍較2月的歷史高位跌逾20%。受疫情影響，投資者正拋售股票等風險資產。

金融數據供應商Refinitiv Lipper指，上周貨幣市場基金錄得淨流入2598億美元，為連續第3周錄得破紀錄的資金流入。期內，股票型基金錄得走資137億美元，應稅債券型基金（taxable-bond funds）錄得走資620億美元，市政債券基金（municipal-bond funds）錄得走資137億美元，後兩者均是連續2周破新記錄。

今周美股表現除了受疫情影響，料亦受3月就業數據影響。美國上周四公布的首次申領失業救濟人數勁增至328萬，遠高於預期的150萬，創歷史新高。

俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位會在周三公布，3月料減少15萬，對比2月為增加18.3萬。而在周四公布的首次申領失業救濟人數，則料稍微回落至315萬。

本周五公布的3月就業報告，非農業新增職位料錄得減少1萬，為近10年來首次出現負數，對比2月為增加2.73萬。而失業率則從2月的3.5%，料增至3.8%。