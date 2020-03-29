【英國疫情】約翰遜：未到最壞時候 或採嚴格隔離措施

英國疫情蔓延，相繼有官員確診新冠肺炎。英國首相約翰遜向國民發信，警告疫情進一步惡化，必要時採取更嚴格的隔離措施。他呼籲民眾留在家中，保護醫療系統及拯救更多生命。早前確診的約翰遜正在首相府隔離，透過視像主持內閣會議。

全國3000萬個家庭本周將收到約翰遜的來信，內容包括社會隔離令細節、相關感染症狀和洗手指引。約翰遜在信中表示，由一開始，政府已試圖採取正確的措施，如果專家建議採取更嚴格的措施，將毫不猶豫跟隨。

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約翰遜強調，政府已做好準備。

對我來說，與你保持聯繫至為重要，我們知道情況會變得更差，然後才能變得更好。

他又指，遵守愈多防疫措施，失去的生命就愈少，亦可早日恢復正常生活，並促請民眾留在家中，保護醫護人員。

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由於確診人數持續上升，國民保健署設法騰出更多病床。倫敦市內一座會議中心改裝成臨時醫院，料在未來一周內啟用，可提供4000張病床。

除了約翰遜，衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）亦確診，正接受隔離。蘇格蘭事務大臣張毅德、英國首席醫學顧問惠蒂（Chris Whitty）出現相關症狀，開始自我隔離。消息指，約翰遜懷有身孕的未婚妻已遷出首相府。

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衛生官員重申，英國可將死亡人數控制在2萬人以下，但警告不要鬆懈。倫敦帝國學院（Imperial College London）最新研究表明，如果英國仿傚中國的抗疫措施，死亡人數料為5700人，遠低於早前的估計。

英國上周六（28日）確診病例超過17000宗，逾1000人死亡。死亡人數較前一日增加260宗，創單日最大增幅，增加34%人死。

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