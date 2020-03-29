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【餐飲寒冬】食肆老闆：新措施難執行　訂座取消生意跌8成

商業 17:29 2020/03/29

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「中環茶記」目前唯有安排顧客隔檯入座，今日生意額亦比疫情期間再下挫6成。（中環茶記提供圖片）

新冠肺炎在香港爆發第二波疫情後，港府對飲食業實施一系列新規例，包括餐檯需至少分隔1.5米、每檯最多4人等。經營火鍋店及茶餐廳的何先生表示，新政策使他措手不及，符合相關規定非常困難。

【餐飲寒冬】食客生意減半難交租　食肆籲港府盡快推出補貼

何先生表示：「得知消息後，即在餐廳內量度1.5米距離，員工都嚇一跳。」他續指，要符合有關規定非常困難，目前唯有安排顧客隔檯入座，其「中環茶記」今日的生意額亦比疫情期間再下挫6成；短期內冀與業主周旋租金問題。

「中環茶記」現時有17名員工，自蘭桂坊感染群組出現後，平日附近的熟客都沒有光顧，何先生相信是與打工仔改為買外賣、在家工作有關。雖政府籲飲食業避免在期內裁員，以免影響申領下輪補貼，但何指：「有時沒有辦法，亦只可裁員，加上未知政府的補貼是否真的有幫助。」

【新冠肺炎】港府管制餐廳人流　張宇人：冀政府補貼租金工資

大檯預訂取消　7人客分兩檯、隔檯坐
至於位於旺角的「幸福四季椰子雞」火鍋店，何先生則預計生意額跌至少8成。他透露，措施昨日6時生效，有2組4人以上的客人即取消訂座。另亦有一行7人的顧客繼續光顧，員工安排他們分開兩張檯用餐，且中間再相隔一張檯。

何又指出，早前生意有好轉，生意額回升3、4成，故重新安排員工上班。然而，政府突然推出新規例，每檯最多4人，變相消費減少，或又要再次縮減人手，情況尷尬。他相信，未來兩日將完全反映有關政策的影響，包括港人是否減少外出等。

【餐飲寒冬】「重慶劉一手火鍋」自救成功生意僅跌一成 外賣挽生意堂食仍有一半入座率

記者：葉泳珊

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