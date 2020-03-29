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【新冠肺炎】陳茂波：香港零售數據仍大幅下跌 料疫情次季仍棘手

金融經濟 17:03 2020/03/29

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陳茂波在網誌中表示，即將公佈的零售銷售數據仍將呈大幅下跌，期待疫情迅速消失不實際，料疫情在第二季仍棘手。

香港新冠肺炎確診個案仍上升，財政司司長陳茂波最新在網誌中表示，疫情在全球加速擴張勢對人類的生活、世界經濟、貿易、供應鏈、生產以至消費均造成嚴重打擊，環球經濟瀕臨衰退的威脅。此外，近期接連公布的經濟數據非常疲弱，本港後日公布的零售銷售數據亦會繼續呈大幅下跌。

陳茂波續指，按現時情況來看，估計疫情在今年第二季仍會相當棘手。因此，未來一段日子香港、亞太區以至全球的經濟將會非常疲弱，即使現時已讓不少人感到切膚之痛，但隨著日後相關的數據陸續公布，市場難免出現更大的心理震撼。環球經濟在上半年出現收縮，似乎已成定局。

陳茂波又稱，過去的幾次環球市場動盪，較多由金融風暴引發，繼而打擊實體經濟，但今次所面對的嚴峻情況有所不同，為了應對迅速蔓延的疫情，各國採取嚴厲的措施，降低人與人之間的接觸、限制國際以至本地的出行，甚至封城，這些都嚴重打擊了消費，對商品和服務的需求因而下降，並打亂了生產、貿易及供應鏈等。他又指，疫情嚴重打擊了實體經濟，從而拖累到金融環節，按目前情況看來，期望疫情迅速消失不切實際，當下應著眼的是如何在防疫抗疫的前提下，盡可能減少對實體經濟的干擾和傷害。

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