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【美國疫情】特朗普改口無需封紐約 只發旅遊警示

環球社會熱點 16:37 2020/03/29

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在美國蔓延，新增感染人數急劇增加，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，可能對受重災的紐約地區進行2周的封鎖，惟紐約州長表示強烈反對。特朗普其後改口，只需對紐約發出旅行警告。

特朗普周六（28日）表示，他正考量對紐約與部分新澤西州與康乃狄克州，施行為期兩周的隔離措施，以減緩病毒擴散到其他疫情較輕的地區。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）稱：「如果總統開始圍堵全國各地，那將是荒謬，適得其反，反美國的。」他稱該想法不可行，封城會對作為美國東部經濟引擎的紐約造成混亂，該地區佔美國人口10%、國內生產總值12%。

在地方當局強烈反彈之下，特朗普決定放棄對紐約和鄰近地區實施廣泛封鎖措施。不過，他將改為要求美國疾病控制與預防中心（CDC）發布強烈旅遊建議，警告各州居民不要進行不必要國內旅行，為期14天。CDC補充，建議不適用於參與重要基礎設施行業的員工，包括卡車、公共衛生和金融服務。

特朗普日前命令通用汽車公司大幅提高呼吸機的生產量，以治療新冠肺炎患者。他動用《國防生產法》（DPA），稱通用汽車與聯邦政府的談判是在浪費時間。該法可以追溯到朝鮮戰爭時期頒布的法律，幾周來他一直表示，動用《國防生產法》過於嚴苛。

責任編輯：曾子龍
 

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