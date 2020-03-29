【日本疫情】東京奧運延期重挫經濟 損失逐樣數

全球為對抗新冠肺炎，實施嚴格的隔離措施，2020東京奧運延遲舉行。日本作為主辦國，或承受巨大的經濟損失，對贊助商、旅遊業、日企帶來的影響亦很大。摩根大通估計，日本無法在2020舉辦奧運令經濟增長減少0.8%。

日本目前已經花費至少約118億美元（915億港元）籌備東京奧運，東京都此前公布，東京奧運及殘奧的預算為120萬億美元（930億港元）。但英媒引述東京審計人員指，奧運支出已超出預算的一倍，高達250億美元（1938億港元）。

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雖然奧運超支非新事，自1960年以來，每一屆奧運的實際支出都超出預算，但在延期一年的情況下，日本所付出的代價恐更大。

關西大學榮譽教授宮本勝浩料，延辦奧運令日本國內經濟損失高達6408億日圓（460億港元）。日經新聞指出，奧運延期拖垮日本2020年的國內生產總值。

基建現「沉沒成本」

在奧運基建方面，日本面臨巨大的「沉沒成本」。雖然大部分場館和基建在2020年已完工，但延期不僅意味某些場館不一定可用，也打亂房地產業的計劃。

很多比賽場館和設施原定計劃在奧運後，改建為其他場館或公寓，有企業已提前賣出期房。另外，日經新聞報道，當局向比賽場館設施支付的租借費約為530億日圓（38.1億港元）。

旅遊業重挫

日本經濟去年已因上調消費稅受打擊，市場本期待奧運提振經濟。但在延期之下，難以估計旅遊需求。

疫情令全球旅遊業下滑，日本旅遊觀光局數據顯示，2月訪日的外國遊客較去年同期大跌58%，為2011年大地震以來最大跌幅。

影響將延至原本夏天舉辦的奧運。觀眾已經訂今夏數百萬的酒店客房，酒店、餐廳、航空公司業務恐嚴重受挫。

▲ 其中大部分贊助商為日企，包括15間「金牌贊助商」。

贊助商、門票、轉播損失

東京奧運是有史以來，贊助規模最大的體育盛事，贊助總值達31億美元（240億港元），超越2012年倫敦奧運和2008年北京奧運的總和。其中大部分贊助商為日企，包括15間「金牌贊助商」，企業須付1億美元（78億港元）才獲得這榮譽。

媒體轉播收入亦受衝擊。美國全國廣播公司支付了14.5億美元（112億港元）的轉播費用，面臨2021年轉播其他體育賽事「撞車」的可能。

全球數據（Global Data）統計，東京奧運的轉播和贊助權總值100億美元（780億港元），另外牽涉約8億美元（62億港元）的預計門票收入。奧運延期後，如何處理以上問題，還未有定案。