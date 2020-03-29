  • 21°C
香港時間 : 2020329日 (日) 16:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【餐飲寒冬】食客生意減半難交租　食肆籲港府盡快推出補貼

商業 16:05 2020/03/29

分享：

有食肆表示暫未有出現需要分檯的情況，但客人數量亦較平時少一半。（資料圖片）

最新一輪限制飲食業的措施已經生效，有食肆表示暫未有出現需要分檯的情況，但客人數量亦較平時少一半。餐廳希望政府盡快公布補貼詳情，助應付現時危機。

位於屯門的西餐廳拾號公社負責人文小姐表示，餐廳內本身有6張4人檯，按政府最新的規例，現時只可坐3張，生意必然受影響。雖然目前仍未有一行4人以上的顧客，但她亦留意到人流比平時少一半。

疫情爆發至今，文小姐透露僅得星期六、日餐廳才有機會爆滿。不過，措施生效後，入座率最多僅可達一半，變相生意同樣減半。她稱，政府的抗疫措施出台後，餐廳只能「硬食」。文期望政府可盡快推出現金資助，補貼租金一半，以保障餐廳營運者。

旺角區的主題餐廳Lockeroom Dining負責人陳先生同樣希望政府可盡快提供租金補貼，以助餐廳應付目前的困境。疫情期間，其店的入座率最多6成，故措施對生意影響不算大。不過，行政長官林鄭月娥早前表示，希望飲食業避免在期內裁員，以免影響申領補償，此話則令陳先生陷入兩難。

他續指，每月租金6萬元左右，現時的生意額勉強足夠交租，惟業主亦從未減租。陳先生亦不想裁員，但實在面對經營壓力，又擔心屆時不能申請資助。他指，若然情況持續至8月後，或考慮直接結業。

記者：葉泳珊

相關文章

【新冠肺炎】疫情下網上銷售不跌反升　貿發局籲企業趁機檢視營運
今日
【新冠肺炎】疫情下網上銷售不跌反升　貿發局籲企業趁機檢視營運
【新冠肺炎】港府管制餐廳人流　張宇人：冀政府補貼租金工資
2020/03/28
【新冠肺炎】港府管制餐廳人流　張宇人：冀政府補貼租金工資
【新冠肺炎】疫情掀裁員潮　僱主及僱員有何責任及權利？
2020/03/26
【新冠肺炎】疫情掀裁員潮　僱主及僱員有何責任及權利？
裁員 疫情 餐飲 補貼 小店 餐廳 主題餐廳

下一篇文章

【新冠肺炎】疫情下網上銷售不跌反升　貿發局籲企業趁機檢視營運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【餐飲寒冬】政府限制餐廳每檯4人　火鍋店：5人顧客情況難處理
【餐飲寒冬】政府限制餐廳每檯4人　火鍋店：5人顧客情況難處理
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨