【餐飲寒冬】食客生意減半難交租　食肆籲港府盡快推出補貼

▲ 有食肆表示暫未有出現需要分檯的情況，但客人數量亦較平時少一半。（資料圖片）

最新一輪限制飲食業的措施已經生效，有食肆表示暫未有出現需要分檯的情況，但客人數量亦較平時少一半。餐廳希望政府盡快公布補貼詳情，助應付現時危機。

位於屯門的西餐廳拾號公社負責人文小姐表示，餐廳內本身有6張4人檯，按政府最新的規例，現時只可坐3張，生意必然受影響。雖然目前仍未有一行4人以上的顧客，但她亦留意到人流比平時少一半。

疫情爆發至今，文小姐透露僅得星期六、日餐廳才有機會爆滿。不過，措施生效後，入座率最多僅可達一半，變相生意同樣減半。她稱，政府的抗疫措施出台後，餐廳只能「硬食」。文期望政府可盡快推出現金資助，補貼租金一半，以保障餐廳營運者。

旺角區的主題餐廳Lockeroom Dining負責人陳先生同樣希望政府可盡快提供租金補貼，以助餐廳應付目前的困境。疫情期間，其店的入座率最多6成，故措施對生意影響不算大。不過，行政長官林鄭月娥早前表示，希望飲食業避免在期內裁員，以免影響申領補償，此話則令陳先生陷入兩難。

他續指，每月租金6萬元左右，現時的生意額勉強足夠交租，惟業主亦從未減租。陳先生亦不想裁員，但實在面對經營壓力，又擔心屆時不能申請資助。他指，若然情況持續至8月後，或考慮直接結業。

記者：葉泳珊