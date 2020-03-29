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美國減息　定息按揭生不逢時？

股樓投資 16:04 2020/03/29

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新一份《財政預算案》公佈，按證公司將推出定息按揭計劃。正當市場討論計劃的利弊時，美國聯儲局突然減息1.5厘，瞬間令定息按揭優勢大減。

一般來說，目前業主多用H按或P按，即統稱浮息按揭。若與浮息按揭相比，定息按揭最大優勢是：息率固定，即使遇上加息周期，利率也不會隨市場改變，長期下來，在加息周期的情況下，定息按揭可能較為划算。不過，目前市場預期，面對當前經濟困局，低息環境仍會持續一段時間，而浮息按揭利率也會因此向下，若選用定息按揭，以較高利率換來穩定供款，明顯不划算。

雖然美國聯儲局減息後，與供樓相關的港元1個月拆息不跌反升，但市場普遍認為，拆息稍後回落，業主終能受惠。先不管拆息會否回落，但市場有此預期，已令定息按揭的吸引力大減。以目前情況為例，如業主用H按供樓，雖然拆息未見回落，仍要以封頂息率供樓，即2.5厘，惟與10年期定息按揭（2.75厘）相比，H按利率仍低25點子。

銀行或收緊按揭審批

不過，金管局早前說，10年期以上的定息按揭，因為供款穩定，銀行批核按揭時，可不需壓力測試，只要申請人每月供款不超過月入一半，即符合最基本的批核要求。在這情況下，即使供款利率較高，但選用定息按揭者，可獲取的貸款上限，反而比低息，但有壓測的浮息按揭高。不過，新冠肺炎全球爆發，全球經濟或陷入衰退。在這情況下，即使監管要求放寬，銀行審批按揭時，也偏向審慎，料更仔細查看申請人的職業及收入，舉例說，如從事旅遊、餐飲、航空、酒店業最受影響，即使申請定息按揭，也未必獲批。

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撰文 : 黃卓賢

P按 拆息 美國聯儲局 定息 H按 定息按揭 減息

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