【新冠肺炎】亞博館將引入智能消毒通道　加強館內防疫

▲ 亞洲國際博覽館引入全球首個「智能消毒通道」，設有負壓通道設計並結合嶄新空氣淨化技術，冀打造成世界級場館。（亞博館提供圖片）

新冠肺炎疫情下，香港會議展覽相繼延期或取消。亞洲國際博覽館（亞博館）宣布將會引入全球首個「CLeanTech智能消毒通道」及先進空氣淨化技術，加強場館專業消毒設施。亞博館與專營生物科技及消毒技術的製造商貝達安空氣消毒淨化科技合作，亞博館行政總裁陳芳盈表示，冀以更科學的方法、更長效技術為場地及場館使用者徹底消毒。

亞博館正與製造商合作，按主辦方需要及活動規模，於活動場館入口處加裝「CLeanTech智能消毒通道」。裝置結合「BioEm」空氣消毒淨化技術、「Aegis神盾智能光催化持續滅菌鍍膜」及負壓淨化装置設計，是全球首個結合以上三項技術設計的三合一消毒通道。所有進入會場的人士只要接近通道，內置的自動偵測體溫功能會為進場人士量度體溫，體溫符合正常水平，通道的閘門會自動打開，讓進場人士步入通道。

「CLeanTech智能消毒通道」設有負壓淨化室裝置，為進場人士的衣物及攜帶品進行徹底消毒，過程最短只需約12秒。消毒科技結合「BioEm」空氣消毒淨化技術及「Aegis神盾智能光催化持續滅菌鍍膜」，裝置計劃於未來大型展覽及會議中使用。其中，「BioEm」空氣消毒淨化技術獲得香港三大學府認證，可有效殺滅沙士冠狀病毒達99.99%。而「Aegis神盾智能光催化持續滅菌鍍膜」，利用物理殺菌及光催化消毒科技，淨化室內空間及場館設施，如各主要出入口玻璃門及門柄、自動電梯扶手、洗手間、餐廳的餐椅等，進一步消除依附物件上的潛在有害物。

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責任編輯：周俊霖