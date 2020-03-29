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【意大利疫情】政府擬延長全國封城至5月

環球社會熱點 14:52 2020/03/29

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情繼續在意大利蔓延，新增感染人數急劇增加，死亡人數超過1萬人，封城已經持續三個星期。有官員指出，如果全國沒有封鎖​​，死亡數字將會更糟，因此考慮延長至5月。

意大利南部官員普羅旺扎諾（Giuseppe Provenzano）對疫情感擔憂，如果疫情如預期那樣向南蔓延，則潛在社會問題和內亂可能出現在貧困地區。他周六（28日）對《共和國報》（la Repubblica）稱：「恐怕隨著危機持續下去，會影響到大部分人口的健康、收入和未來，民眾將出現憤怒和仇恨情緒。」

意大利南部普利亞大區州長埃米利亞諾（Michele Emiliano）對南部內亂的恐懼不擔心，但他表示，全國封鎖可能必須延長至5月中旬。

意大利工業部長帕圖安內利（Stefano Patuanelli）對意大利廣播公司Rai表示：「有一些因素使我們認為，原定4月3日結束的封城規定必須推遲。」同時，意大利教育部長阿佐利納（Lucia Azzolina）表示，自3月5日開始關閉學校和大學，將延長至4月3日。

意大利民防部門負責人博雷利（Angelo Borelli）稱：「如果沒有封城措施，我們將會看到更糟糕的死亡數字，我們的醫療系統將處於更加惡劣的狀態。」

責任編輯：曾子龍
 

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