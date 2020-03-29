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【日本疫情】東京確診創單日新高 安倍擬救市派錢

環球社會熱點 14:47 2020/03/29

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日本疫情再起，東京自上周三（25日）以來，連續4日單日新增新冠肺炎病例至少40宗，上周六（28日）更高達63宗，創單日新高。鄰縣千葉有殘疾人士院舍爆發集體感染，57人染病。首相安倍晉三指，國家正處緊急狀態的邊緣，應做好長期作戰的準備，將推出刺激經濟指施，包括派錢。

【意國疫情】意國再多9百人死於新型肺炎　傳媒形容每日失一村人口

【日本禁足】東京掀搶購潮 首都生活圈4縣跟隨

東京於3月25日、26日、27日及28日，分別新增41宗、47宗、40宗及63宗病例。在63宗新增病例中，一半與東京台東區永壽綜合醫院的院內集體感染有關。截至28日，累計40名病人及醫護人員確診。

東京都政府早前呼籲民眾周末居家禁足，由全日本新聞網（ANN News）提供的涉谷十字路口直播攝影機可見，市面人流明顯減少，交通工具亦未如以往周末擠迫。

由全日本新聞網（ANN News）提供的涉谷十字路口直播攝影機可見，市面人流明顯減少。（攝影機影像截圖）

【美國疫情】霍普金斯大學：美國累計確診突破10萬宗

【治療新冠肺炎】Bill Gates朱克伯格聯手打瘟疫

與東京都屬同一大生活圈的3縣埼玉、千葉和神奈川及山梨縣的政府，亦跟隨東京都周末居家禁足。其中在千葉縣，位於相取郡東庄町的殘疾人士院舍「北總育成園」，一名40多歲女子確診；經檢測後發現，院舍合計57人受感染，其中31人是職員，26人是院友。

埼玉縣知事大野元裕呼籲，周一（30日）起，在非緊急及非必要的情況下，民眾應暫時避免前往東京都；雖無法要求他們不要上班，但希望上班族避開繁忙時間通勤，或採取在家工作的措施。

與東京都屬同一大生活圈的3縣埼玉、千葉和神奈川及山梨縣的政府，亦跟隨東京（圖）周末居家禁足。

【印度疫情】印度疑出現超級傳播者　當局隔離4萬名居民

【英國疫情】首相及衛生大臣雙雙確診 英國死亡病例急增3成

安倍上周六（28日）警告，歐美疫情嚴峻，日本確診個案可能未來在兩周內，急增逾30倍；日本目前只是勉強撐着，國民應做好長期作戰的準備。他補充，中央政府會與各縣市政府合作抗疫，但目前仍沒有進入緊急狀態的需要。

他續稱，在未來10日內推出刺激經濟計劃，規模比2008年金融危機後的救市措施更大，包括向國民直接派錢、減税及豁免地方税、為小型企業提供免息貸款，以及在疫情後，推出刺激旅遊、交通、飲食業的措施。

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