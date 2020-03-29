業績期最後衝刺　美團比亞迪守尾門

周二（31日）為12月年結的上市公司，公布全年業績的限期，故周一（30日）及周二有超過50間股份公布業績，令人花多眼亂。

當中周一派成績表的美團點評（03690），相信會較吸引投資者眼球。股份上市後業績持續大躍進，去年首季虧損收窄後，第二季及第三季更轉虧為盈。股價績前亦由低位約70元水平，爬升至接近90元，若第四季業績「交到貨」，或能成為逆市奇葩。

獲股神巴菲特（Warren Buffett）垂青的比亞迪控股（01211），去年上半年純利雖按年升逾2倍，但第三季卻按年少賺近89%，令市場大跌眼鏡，遭多間大行削目標價，周二公布的業績能否翻身，值得投資者注視。

中資金融股如農業銀行（01288）、民生銀行（01988），華泰證券（06886）都會派成績表；近期股價有起色的汽車股，亦有吉利汽車（00175）、廣汽集團（02238）及長城汽車（02333）公布業績，均會成為市場焦點。

此外，內地下周中會公布最新一期製造業採購經理指數（PMI），或更能反映疫情過後，工廠在3月份的復工進度，將對內地經濟增長和股市走向有一定影響。

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