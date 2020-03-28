【電商直播大戰】微博推出全新網店功能「全面支持電商直播推廣」

▲ 微博正式推出電商小店，拓展網購業務。

繼淘寶直播興起後，「直播+電商」模式成為內地一眾科網企業仿傚對象。內地社交媒體平台微博（美︰WB）宣布，全面升級電商產品功能，推出「微博小店」功能，為用戶提供一整套店舖管理服務，主要功能包括商品的添加與管理、核心經營數據服務、推廣信息設置等。另外，微博表示，會支持電商直播推廣。

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微博正式進軍電商領域

微博表示，「微博小店」的入駐門檻和商品發布流程簡便和快捷，用戶進入微博客戶端，點擊個人頁的粉絲服務即可找到微博小店申請入口。國內用戶通過手機號驗證和人臉識別後，無需審核即可快速開通入駐。

已入駐微博電商服務平台的用戶則是默認開通微博小店，無需重複提交，海外用戶點擊頁面底部引導進行基本信息填寫即可。申請成功後，用戶個人頁將增加微博小店快捷入口。

微博同時宣布推出一系列電商扶持政策，包括電商內容激勵計劃、小店購物津貼、返佣激勵計劃、專屬運營對接、在線電商學院、專屬直播權益多項權益。

全面支持電商直播推廣

微博指出，5G時代之下，「直播+電商」已經成為了新的風口，微博小店將全面支持電商直播推廣，平台將提供零門檻快速開通直播帶貨權限、免費培訓助力帶貨能力提升、優先參與直播專場活動的專屬權益。

微博表示，會透過特殊的社交媒體屬性，將公域及私域的流量結合起來，給予主播百億流量傾斜電商直播，助力線下店鋪向線上的銷售轉化。

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