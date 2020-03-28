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禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園

金融經濟 16:15 2020/03/28

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未來兩周亦是防疫關鍵，政府亦頒布了限制人群聚集等加強防疫措施。不少人亦只能悶在家中無所事事，近日社交媒體上有人推薦用Google的AR功能來自製虛擬3D動物園，除了可以「打卡」之外，亦能為沉悶的禁足生活帶來一點樂趣。

Google搜尋去年已新增了AR（擴增實境）動物預覽功能，可以透過AR技術將特定動物的3D模型結合智能手機鏡頭，讓虛擬3D影象與實境結合（如同Pokemon Go一樣)。

只要在iPhone的Google&搜尋器中輸入動物種類，並按下「透過3D模式檢視」，便能夠將該動物召喚出來。

經外國網友測試，以下動物都能夠透過Google召喚︰

Lion
Tiger
Cheetah
Shark
Hedgehog
Duck
Emperor penguin
Wolf
Angler fish
Goat
Rottweiler
Snakes
Eagle
Brown bear
Alligator
Horse
Shetland pony
Macaw
Pug
Turtle
Cat
Octopus
Dog 

上述字眼中英皆可，只要出現了「透過3D模式檢視」，便可應用這個AR動物預覽功能。

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