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【治療新冠肺炎】Bill Gates朱克伯格聯手打瘟疫

環球社會熱點 16:09 2020/03/28

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【治療新冠肺炎】Bill Gates朱克伯格聯手研究打瘟疫

蓋茨與朱克伯格，美國科網兩巨頭聯手打病毒。新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行。美國疫情確診人數突破10萬，佔全球6分1；意大利逾9,000人死亡，「日失一村人口」。治療新冠肺炎並停止病毒傳播成為全球急切要務。Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），宣佈資助微軟創辦人蓋茨（ Bill Gates）旗下研究，開發新冠肺炎治療藥物和疫苗。

【美國禁足】Bill Gates：不能逐州來 須全國封城6周

【美國疫情分佈】確診破10萬拋離各國 25州禁足

朱克伯格旗下慈善組織Chan Zuckerberg Initiative周五（27日）宣佈，捐款2,500萬美元（約1.75億港元），予蓋茨旗下慈善基金Bill & Melinda Gates Foundation，以研究新冠肺炎治療方法。

Chan Zuckerberg Initiative以 Mark Zuckerberg及妻子Priscilla Chan兩人姓氏命名，組織現時加入萬事達咭（Mastercard），以及英國惠康基金會（Wellcome Trust）行列，一同參與蓋茨旗下研究對抗新冠肺炎。

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

【歐洲疫情分佈】意大利「日失一村人」逾9000死

蓋茨與妻子成立基金會Bill & Melinda Gates Foundation 3月啟動COVID-19 Therapeutics Accelerator（「新冠肺炎治療加速器」）項目，與 Mastercard及 Wellcome Trust合資以1.25億美元（約9.75億港元）初始資金研究抗疫。

項目旨在開發成本可負擔、能大規模分發的新冠肺炎治療方法。項目會評估新型藥物，並嘗試調整現有藥物用途，用於對付新型冠狀病毒。

美國專家：醫療系統最快2周後崩潰

美國復活節解封？Bill Gates：殘暴不負責任

朱克伯格周五在Facebook帖文，指評估現有藥物尤其重要，因為現有藥物已經經過臨床測試，證明安全，能迅速大規模推出市面救人，比開發疫苗快得多。

項目亦會與世界衛生組織（WHO）合作，並希望研究有助將來對付其他病源體，阻止疫症全球大流行。

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