【食肆限座】富臨：延長外賣自取優惠 8間陶源酒家暫停晚市兩周（第二版）

▲ 富臨集團公布，將延長外賣優惠。

政府宣布更嚴厲的防疫措施，富臨集團 （01443） 公布，為配合新規例嚴格執行防疫措施 ，將延長外賣自取低至48折優惠，鼓勵消費者外賣。富臨最新宣布，旗下8間陶源酒家今日（29日）起暫停晚市14日，4間富臨酒家將繼續休業，以減少人群聚集及社區爆發的機會。

8間暫停晚市服務的陶源酒家包括灣仔、黃埔、旺角、九龍灣、國際廣場、奧海城、觀塘及沙 咀道分店。另外，4間繼續休業的富臨線餐館則包括香港仔、北角、上水及恆豐分店，集團會持續審視疫情狀況，決定恢復服務日期。

富臨將減少座位一半

此前港府公布除餐廳「限座令」，餐枱之間要有1.5米距離或者有其他分隔措施。富臨指，將減少正常服務座位的一半；每張枱只招待最多4名客人，枱間距離維持至少1.5 米；所有客人進入餐廳時須量度體溫，以及用酒精搓手液消毒雙手。

除進食外，顧客須佩戴口罩。所有員工值勤期間定時量度體溫兩次，以及每小時用酒精搓手液消毒雙手，並須佩戴口罩；如發燒或感到不適，須馬上求醫及留家休息。

富臨亦表示，所有正接受強制檢疫人士，一律恕不招待。

（第二版新增富臨旗下酒家停晚市）

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