【鄭若驊丈夫控股】安樂工程去年少賺23% 派息5.07仙

▲ 律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程集團，公布上市後首份全年業績。

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程集團 （01977） 公布，截至去年底止全年業績，期內收入按年減少24.9%至44.8億元，純利倒退23%至2.42億元，每股盈利0.2元，擬派第二次中期息5.07仙。

潘樂陶安樂工程復牌跌逾11% 涉違反競爭法受查

【價值11億】安樂工程：鄭若驊無直接或間接擁有權或財務權益

安樂工程去年收入下跌

安樂工程業績公告指，2019財政年度收益下跌，主要由於屋宇裝備工程承包項目的若干因素所致，包括多項大型承包項目於2018年大致竣工，以及位於香港的部分承包項目進度由於第三方延遲而出現延誤，繼而引致期內的項目收益較2018年同期有所減少。

期內，集團合共呈交約1332份來自單項價值逾100萬港元的標書或報價，當中成功贏得約316份單項標書及報價，總值約55億港元。截至2019年12月31日止年度獲授的標書及報價總值約65億港元， 按年升13.3%。

遭競爭事務委員會調查 停止部分員工職務

另外，安樂工程亦披露了其附屬公司之一，安樂機電設備工程有限公司（ABS）接受香港競爭事務委員會調查的相關事宜。集團表示，而推行進修培訓課程，以進一步提升僱員對競爭法的意識和理解。，出席的高級管理層人數約100名。

另外，集團亦已暫時停止部分員工的商業職務，包括準備標書及採購等，並在其他方面實施額外審查和授權程序。

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