【Tom Hanks確診】湯漢斯結束隔離 攜妻返美展笑容

▲ 【Tom Hanks確診】湯漢斯打贏新冠肺炎結束隔離 攜妻返美展笑容

Tom Hanks戰勝新冠肺炎。新型冠狀病毒肺炎全球大流行，荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）早前與妻子一同在澳洲確診新冠肺炎，現在終於結束隔離。Tom Hanks偕妻返回美國洛杉磯，並在車上展示笑露，兩人健康看來無大問題。

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美國傳媒報道，湯漢斯與妻子Rita Wilson周五（27日）乘座私人飛機，在洛杉磯着陸。湯漢斯下機後，特意伸手觸摸停機坪地面，看來是要慶祝自己與妻子從澳洲返國。

▲ Tom Hanks湯漢斯與妻子結束新冠肺炎隔離，返回美國駕車展現笑容

傳媒拍攝到，湯漢斯與妻子之後駕車返回洛杉磯寓所。兩人同座前排，湯漢斯負責鴐駛。

湯漢斯身穿灰色短袖T恤，頭戴太陽眼鏡和卡其色棒球帽，與妻子同時展示笑容，身體和精神看來都很好。

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不過，湯漢斯和妻子跟不少美國人一樣，沒有戴上口罩。湯漢斯專門觸摸地面，也未必符合衛生和防疫原則。

湯漢斯與妻子Rita Wilson現年都63歲。兩人月初在澳洲昆士蘭州黃金海岸暫居，湯漢斯原本正為一部關於貓王的電影做前期工作。

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但兩人當時身體不適求醫，接受病毒測試後確診新冠肺炎，由於病徵不嚴重，獲安排留家隔離。

美國新冠肺炎確診人數現已突破10萬，全球最多。澳洲確診亦達3,000多宗。

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