【ESPRIT】思捷由「紅底股」淪為毫子股 一文看清前世今生

▲ 思捷環球昔日為大藍籌，市值曾達1715億元。

服裝品牌ESPRIT母公司思捷環球 （00330） 公布，因應新冠肺炎疫情在歐洲大爆發，其於德國6家子公司申請破產。作為老牌服裝品牌，在2007年曾經是市值逾1700億元的大藍籌股，如今市值跌至僅14億元，累計已縮水99%。究竟昔日「股王」級數的大企業，為何業務一步步走衰落？

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思捷1964年成立 曾為香港大藍籌

ESPRIT品牌在1964年由Susie Russell，今Susie Tompkins Buell及她當時的丈夫Douglas Tompkins。直至1971年，香港商人邢李㷧建立ESPRIT香港分公司，其後更將業務發展至歐洲，開始將品牌做大。

思捷於1993年12月上市，以3.7元招股，其業務蒸蒸日上。雖然亞洲爆發金融風暴，但歐洲市場卻發展良好，配合當時歐洲經濟持續增長，品牌銷售表現甚佳，表現跑贏不少香港本地企業。

思捷多年來盈利急速增長，公司2002年更購入思捷品牌的美國市場使用權，真正統一了全球品牌，亦成為恒生指數成分。於2007年時，思捷股價曾達133元，市值1715億元。

不過，歷史似乎對思捷太無情，而當時大股東邢李㷧亦於思捷創新高時已不斷減持股份，由2002年起計，先後20次沽出思捷，合共套現逾230億元。之後，2008年金融海嘯橫掃全球金融市場，思捷亦不能倖免。

捱不過金融海嘯

2008年金融海嘯，思捷盈利及股價長升神話破滅，股價節節下挫。到了2009年思捷環球以38.8億港元向華潤創業收購中國合資公司Tactical Solutions Incorporated (TSI) 餘下51%權益，主要在中國獨家銷售「Esprit」及「Red Earth」商標產品，思捷亦全資擁有「Esprit」及「Red Earth」在中國大陸的銷售權。

直到2013年，思捷更被剔出藍籌股之列，其業務亦一直走下坡。Zara、H&M、Uniqlo等服裝品牌的興起，思捷淡出大眾視野。

重組換馬亦未能翻身

除了邢李㷧淡出思捷外，2010公司原執行主席及執行董事高漢思（Heinz Krogner）亦辭任，但管理層的更替仍未能拯救思捷。思捷承受的經營成本不斷增加，公司增長乏力，其更於2012年10月宣布「二供一」供股，當時供股價8元，集資最多52.5億元。

2012年，出身自時裝品牌ZARA的馬浩思（Jose Manuel Martínez Gutiérrez）接任思捷行政總裁，試圖透過業務重組為思捷續命，惟他於2018年離開集團，由曾任英國時裝品牌New Look行政總裁的Anders Kristiansen接替。Anders Kristiansen公布了新的重組計劃，包括大幅裁員及加速關閉歐洲及亞洲虧損店舖，同時將13隊職級團隊減至6隊。

而時至今日，思捷的歐洲業務亦面臨新冠疫情的挑戰，其6家於德國的子公司破產，未來恐怕難以在短期內翻身。公司已申請周一（30日）復牌，雖然目前其股價以0.76元，但似乎尚在尋底。

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