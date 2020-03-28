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【新冠肺炎】回收基金2項紓緩措施 　首批已發放約560萬資助

商業 11:21 2020/03/28

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為協助回收業應對營商困難，回收基金諮詢委員會三月中宣布預留約1億元推出「一次性回收業抗疫資助計劃」；另額外增加撥備以延長較早前的「一次性租金資助計劃」六個月，撥備總共二億元。環保署發言人今日（28日）表示，上述兩項回收業界紓緩措施，至今接收申請所涉及資助金額已共約3600萬元，首批已發放共約560萬元資助。

【新冠肺炎】回收基金推抗疫資助　回收商每月最多獲2萬

「一次性回收業抗疫資助計劃」旨在為每間回收商在營運成本方面提供為期六個月的即時財務支援，資助上限為每月２萬元，資助期由本年1月1日至6月30日，每宗申請合共最多12萬元。環保署發言人，計劃自3月16日起接受申請，至今共收到逾200宗申請，涉及資助金額約2,400萬元。首批18宗申請已獲批核，並發放共108萬元資助。

【紓困措施】回收基金「一次性租金資助計劃」　即日起接受申請

至於「一次性租金資助計劃」，受惠對象為街角回收店和回收場，資助期本為去年10月至本年3月，現延長6個月至本年9月，合共為期12個月。每戶每月資助上限為25,000元租金，全期最高可獲總租金資助30萬元。計劃自去年12月接受申請以來，至今已批核84宗申請，涉及資助金額約1,200萬元，回收基金已發放第一期資助款項逾450萬元。

責任編輯：蘇穎琪

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