【美股收市】道指收市跌915點 全周表現82年來最佳

美股周五過山車，眾院通過2萬億美元刺激經濟法案，道指跌勢一度減慢，惟收市前半小時由跌逾220點崩崖式直插逾900點。美股過去3日暴升逾2成，市場憂慮周末疫情進一步惡化，趁假期前沽貨套利。

外電報道，美國總統特朗普當地下午四時簽署法案，應對嚴峻疫情重創經濟。總結一周道指累升12.8%，為1938年來表現最佳一周。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）成為首位西方國家領袖確診新冠肺炎，加上美國確診個案超越中國，成為全球疫情最嚴重國家，美股周五早段急挫，道指瀉逾1,000點。

密歇根大學消費者信心指數3月份報89.1，遠低於2月份數據的101，差過市場預期的90，是2016年10月的最低水平，亦是近50年來第4大單月跌幅。

道指早段跌1,082點，低見21469點；本港今晨4時，跌915點，報21636點，跌幅4.1%；標指跌88點，報2541點，跌幅3.4%；納指跌295點，報7502點，跌幅3.8%。

總結一周，道指升12.8%，標指升10.3%，納指升9.1%。

標指11個板塊僅公用股微升0.5%，能源板塊挫6.9%最傷，資訊科技、工業及通訊服務股跌逾4%，原材料、非必需消費品及金融股跌逾3.3%。

道指30隻成份股幾乎全軍盡墨，波音挫逾1成跌幅居首，油價低迷拖累雪佛龍跌近1成、埃克森美孚亦跌4.8%，華特迪士尼跌8.5%，聯合科技跌7.2%。

繼美國國會參議院周三（25日）一致通過2萬億美元刺激經濟法案後，眾議院周五（27日）亦口頭表決通過這項史無前例的法案，迅即交予總統特朗普簽署。

該法案主要內容包括向大多數成年美國公民派發1,200美元資助，以及為小企業僱員提供幫助。在參議院一致通過的計劃包括一次過向個人發放款項，加強失業保障，為醫療服務注入額外資金，以及向企業提供貸款和補助以免裁員。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，法案可減輕疫情的破壞力，她預期有更多計劃支援經濟復甦。

滙市方面，英鎊先跌後回穩，升2.1%，報1.2458美元，兌港元報9.663。歐元升0.8%至1.1122美元。加拿大再次減息半厘，將隔夜基準利率減至0.25厘，加元受壓，仍升0.2%，報1.3985加元兌1美元。美滙指數跌1%，報98.4。

資金流向避險資產，日圓急升1.6%，報107.87兌1美元，每百日圓報7.1853港元。美國2年及10年債息大跌至0.234及0.6872厘。

全球需求減弱，油價連跌五周，紐約期油及倫敦布蘭特期油最多跌7.6%及8.4%，至20.88及24.13美元，主因美國暫停購買石油戰略儲備 ，兩油全周跌約5%及7.6%。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -915點 21636點 美國標指 -88點 2541點 美國納指 -295點 7502點 歐洲Stoxx 600指數 -3.3% 310.9點 美匯指數 -1.0% 98.4 歐元 +0.8% 1.1122美元 日圓 +1.6% 107.87兌1美元 英鎊 +2.1% 1.2458美元 美國2年債息 -5點子 0.234厘 美國10年債息 -15點子 0.6872厘 紐約期油 -4.7% 21.53美元 倫敦布蘭特期油 -6.0% 24.75美元 現貨金 -0.6% 1621.76美元 ＊截至本港今晨4時



