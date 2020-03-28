【美股午市】美眾院通過2萬億美元法案 道指跌幅收窄

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月28日 時間02:00）
美眾議院以口頭表決方式，通過2萬億美元刺激經濟法案，迅即交總統特朗普，特朗普允諾會立即簽署。美股午市跌勢減慢。
本港時間今晨2時，道指跌651點，報21900點，早段曾最多跌1082點；標指跌57點，報2572點；納指跌203點，報7593點。
該法案主要內容包括向大多數成年美國公民提供每位1,200美元的資助，以及為小企業僱員提供幫助。
周三在參議院一致通過的計劃包括一次過向個人發放款項，加強失業保障，為醫療服務注入額外資金，以及向企業提供貸款和補助以免裁員。
財長姆欽表示，刺激經濟法案可望周五在眾議院通過，美國人將可在3周內獲得派錢支票，抵銷失業人數暴增的利淡。
眾議院議長佩洛西周四表示，法案可減輕疫情的破壞力，她預期有更多計劃支援經濟復甦。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-651點
|21900點
|美國標指
|-57點
|2572點
|美國納指
|-203點
|7593點
|歐洲Stoxx 600指數
|-3.3%
|310.9點
|美匯指數
|-0.6%
|98.72
|歐元
|+0.6%
|1.1101美元
|日圓
|+1.5%
|107.93兌1美元
|英鎊
|+1.8%
|1.2418美元
|美國2年債息
|-3點子
|0.2613厘
|美國10年債息
|-10點子
|0.7393厘
|紐約期油
|-5.8%
|21.28美元
|倫敦布蘭特期油
|-6.6%
|24.61美元
|現貨金
|-0.5%
|1623.97美元
|＊截至本港今晨2時