【美股午市】美眾院通過2萬億美元法案 道指跌幅收窄

美眾議院以口頭表決方式，通過2萬億美元刺激經濟法案，迅即交總統特朗普，特朗普允諾會立即簽署。美股午市跌勢減慢。

本港時間今晨2時，道指跌651點，報21900點，早段曾最多跌1082點；標指跌57點，報2572點；納指跌203點，報7593點。

該法案主要內容包括向大多數成年美國公民提供每位1,200美元的資助，以及為小企業僱員提供幫助。

周三在參議院一致通過的計劃包括一次過向個人發放款項，加強失業保障，為醫療服務注入額外資金，以及向企業提供貸款和補助以免裁員。

財長姆欽表示，刺激經濟法案可望周五在眾議院通過，美國人將可在3周內獲得派錢支票，抵銷失業人數暴增的利淡。

眾議院議長佩洛西周四表示，法案可減輕疫情的破壞力，她預期有更多計劃支援經濟復甦。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -651點 21900點 美國標指 -57點 2572點 美國納指 -203點 7593點 歐洲Stoxx 600指數 -3.3% 310.9點 美匯指數 -0.6% 98.72 歐元 +0.6% 1.1101美元 日圓 +1.5% 107.93兌1美元 英鎊 +1.8% 1.2418美元 美國2年債息 -3點子 0.2613厘 美國10年債息 -10點子 0.7393厘 紐約期油 -5.8% 21.28美元 倫敦布蘭特期油 -6.6% 24.61美元 現貨金 -0.5% 1623.97美元 ＊截至本港今晨2時



