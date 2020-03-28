【ESPRIT】思捷環球德國6子企破產　疫情成最後一根稻草

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【新冠肺炎】林鄭：立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室（措施重點一覽）
思捷環球（00330，ESPRIT）公布，因應新冠肺炎疫情在歐洲大爆發，ESPRIT繼關閉歐洲所有自營、特許經營及批發合作夥伴的店舖，27日（周五）根據德國破產法例第270b條，將6間附屬公司啟動財產保護訴訟程序，當地法院已回應並已實施臨時自行管理，允許ESPRIT相關附屬公司繼續管理其資產。
公司已申請周一（30日）復牌。
6家附屬公司屬ESPRIT 在德國的主要子公司，以最新中期報告資料，ESPRIT德國佔集團收入約52%。
|Esprit Europe GmbH
|管理及控制職能；為Esprit集團提供服務
|Esprit Europe Services Gmb
|採購、購買及銷售商品，分銷商品及其 他物流運作，包括辦理海關手續及品 質控制；持有及批授商標
|Esprit Retail B.V. & Co. KG
|零售及電子商貿經銷服裝及配飾用品
|Esprit Wholesale GmbH
|批發經銷服裝及配飾用品
|Esprit Design & Product Development GmbH
|向全球範圍的 Esprit 集團提供有關 Esprit產品銷售線的設計、款式及原 型的開發服務
|Esprit Global Image GmbH
|設計及形象指導；構思及建立全球統一 形象；就產品開發構思及建立全球形 象方向
ESPRIT稱，相關附屬公司目前僅靠疲弱的電子商務產 生營業額，然而薪金、租金及營運成本持續累積。財產保護訴訟程序可保障相關附屬公司免受個別債權人的追討，而相關附屬公司的現任管理人員則可製定重組計劃草案，但須經其債權人和法院的批准。
加快重組 申請政府疫情援助計劃
ESPRIT強調，會加快2018年策略計劃而開始的重組步伐，通過財產保護訴訟程序，可有效地重組附屬公司所有債務和長期租賃合同。
財產保護訴訟程序的申請代表着由行政總裁、財務總裁及首席轉型官領導的管理層重大計劃一部分，以在全球大流行病下，維持相關附屬公司的資金流動性，重組ESPRIT業務並改善其資本結構。
ESPRIT稱，正積極探索各種途徑來加強其財務狀況，例如：
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