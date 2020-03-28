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【ESPRIT】思捷環球德國6子企破產　疫情成最後一根稻草

金融經濟 01:18 2020/03/28

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思捷環球公布，因應疫情衝擊，6家德國子企申請破產保護。

思捷環球（00330，ESPRIT）公布，因應新冠肺炎疫情在歐洲大爆發，ESPRIT繼關閉歐洲所有自營、特許經營及批發合作夥伴的店舖，27日（周五）根據德國破產法例第270b條，將6間附屬公司啟動財產保護訴訟程序，當地法院已回應並已實施臨時自行管理，允許ESPRIT相關附屬公司繼續管理其資產。

公司已申請周一（30日）復牌。

6家附屬公司屬ESPRIT 在德國的主要子公司，以最新中期報告資料，ESPRIT德國佔集團收入約52%。

Esprit Europe GmbH 管理及控制職能；為Esprit集團提供服務
Esprit Europe Services Gmb 採購、購買及銷售商品，分銷商品及其 他物流運作，包括辦理海關手續及品 質控制；持有及批授商標
Esprit Retail B.V. & Co. KG 零售及電子商貿經銷服裝及配飾用品
Esprit Wholesale GmbH 批發經銷服裝及配飾用品
Esprit Design & Product Development GmbH 向全球範圍的 Esprit 集團提供有關 Esprit產品銷售線的設計、款式及原 型的開發服務
Esprit Global Image GmbH 設計及形象指導；構思及建立全球統一 形象；就產品開發構思及建立全球形 象方向

ESPRIT稱，相關附屬公司目前僅靠疲弱的電子商務產 生營業額，然而薪金、租金及營運成本持續累積。財產保護訴訟程序可保障相關附屬公司免受個別債權人的追討，而相關附屬公司的現任管理人員則可製定重組計劃草案，但須經其債權人和法院的批准。

加快重組　申請政府疫情援助計劃

ESPRIT強調，會加快2018年策略計劃而開始的重組步伐，通過財產保護訴訟程序，可有效地重組附屬公司所有債務和長期租賃合同。

財產保護訴訟程序的申請代表着由行政總裁、財務總裁及首席轉型官領導的管理層重大計劃一部分，以在全球大流行病下，維持相關附屬公司的資金流動性，重組ESPRIT業務並改善其資本結構。

ESPRIT稱，正積極探索各種途徑來加強其財務狀況，例如：

  • 已根據德國及其他歐洲國家有關當局針對全球大流行宣布的財務援助計劃申請支助
  • 繼續尋求進一步的融資方案
  • 與所有債權人緊密合作，以實現所有利益相關方的最佳共識重組

 

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