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【小米10 Lite 】小米10國際版發佈 擬4月香港開售 小米10 Lite又是什麼？

金融經濟 10:30 2020/03/28

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小米5G旗艦小米10系列國際版發佈，有市場消息指將於4月在香港開售，但價錢仍待公佈。

小米（01810）上月發佈新旗艦手機小米10系列，被董事長雷軍稱為「衝擊高端市場之作」。小米10及小米10   Pro國際版昨晚也正式發佈，小米10售價799歐元（約6,800港元）起，小米10 Pro售價則為999歐元（約8,300港元），明顯高出其國行版售價，同時與華為剛剛發佈的華為P40、P40 Pro在歐洲的定價相同。

有市場消息指，小米10、小米10 Pro初步定於4月22日在香港開售，價錢仍待公佈。

小米10系列在性能、相機、音頻均有較大升級，採用Snagdragon865處理器、LPDDR5內存、UFS 3.0高速閃存，相機配備1億像素4攝、OIS防震。

【小米10】小米最貴旗艦發佈 小米10售價3999人幣起

【5G】小米10 Pro售價最高達5999人幣　性價比夠高嗎？

值得注意是，小米在發佈會同時發佈了一部中低階新機小米10 Lite，配備6.57吋AMOLED屏幕，採用高通Snagdragon765處理器，提供5G連接能力，4160mAh電池，支持20W快充，4800萬像素AI四攝鏡頭。小米10 Lite5月將在歐洲市場發售，定價349歐元（約2,990港元），不過在香港的發售時間及價錢則暫未公佈。

相關文章：【華為P40】華為新旗艦P40系列發佈 P40 Pro+配備Leica5攝售價過萬

智能手機 小米集團－W（01810） 雷軍 5G 香港 華為 小米 處理器 鏡頭

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