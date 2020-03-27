【美股早市】消費者信心近4年低 道指瀉逾千點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間22:00）
美國的新冠肺炎病例突破8.5萬宗，超越最初爆發疫情的中國，成為全國最多；眾議院可能要下周才能通過2萬億美元刺激經濟方案，加上3月份消費者信心大跌，均打擊投資氣氛。美股連升3日後，周五開市早段再度急瀉，道指最多挫1082點。
密歇根大學消費者信心指數3月份報89.1，遠低於2月份數據的101，差過市場預期的90，是2016年10月的最低水平，亦是近50年來第4大單月跌幅。
道指30隻成分股幾乎全向下，波音（Boeing，美︰BA）領跌，挫9.9%。
歐洲議會未能抗疫紓困議案掛成共識，把協議死線推遲兩周，歐元曾跌0.7%，報1.0954美元。英國首相約翰遜確診新冠肺炎，英鎊先跌後回穩，現升0.6%，報1.2271美元。
美匯指數一度跌穿99水平，之後反覆回升，現漲0.1%，報99.43；日圓最多彈1.4%，報108.1兌1美元。
疫情憂慮持續，推高美國債價，債息下跌，10年美債息低見0.7282厘，跌幅11點子。金價近日反彈後，投資者周五沽貨獲利，現貨金最多跌1.1%，報1613.7美元。
美國暫停購買石油戰略儲備，紐約期油及倫敦布蘭特期油曾跌5.7%及6.7%，低見21.32美元和24.57美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-845點
|21707點
|美國標指
|-83點
|2546點
|美國納指
|-254點
|7542點
|歐洲Stoxx 600指數
|-3.6%
|309.96點
|美匯指數
|+0.1%
|99.43
|歐元
|-0.4%
|1.0992美元
|日圓
|+1.2%
|108.26兌1美元
|英鎊
|+0.6%
|1.2271美元
|美國2年債息
|-1點子
|0.277厘
|美國10年債息
|-9點子
|0.7519厘
|紐約期油
|-5%
|21.47美元
|倫敦布蘭特期油
|-6.5%
|24.64美元
|現貨金
|-0.8%
|1618.69美元
|＊截至本港晚上10時27分
責任編輯：方賢