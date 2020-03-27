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【美股早市】消費者信心近4年低 道指瀉逾千點

環球經濟金融 22:31 2020/03/27

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美國的新冠肺炎病例突破8.5萬宗，超越最初爆發疫情的中國，成為全國最多；眾議院可能要下周才能通過2萬億美元刺激經濟方案，加上3月份消費者信心大跌，均打擊投資氣氛。美股連升3日後，周五開市早段再度急瀉，道指最多挫1082點。

密歇根大學消費者信心指數3月份報89.1，遠低於2月份數據的101，差過市場預期的90，是2016年10月的最低水平，亦是近50年來第4大單月跌幅。

道指30隻成分股幾乎全向下，波音（Boeing，美︰BA）領跌，挫9.9%。

歐洲議會未能抗疫紓困議案掛成共識，把協議死線推遲兩周，歐元曾跌0.7%，報1.0954美元。英國首相約翰遜確診新冠肺炎，英鎊先跌後回穩，現升0.6%，報1.2271美元。

美匯指數一度跌穿99水平，之後反覆回升，現漲0.1%，報99.43；日圓最多彈1.4%，報108.1兌1美元。

疫情憂慮持續，推高美國債價，債息下跌，10年美債息低見0.7282厘，跌幅11點子。金價近日反彈後，投資者周五沽貨獲利，現貨金最多跌1.1%，報1613.7美元。

美國暫停購買石油戰略儲備，紐約期油及倫敦布蘭特期油曾跌5.7%及6.7%，低見21.32美元和24.57美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -845點 21707點
美國標指 -83點 2546點
美國納指 -254點 7542點
歐洲Stoxx 600指數 -3.6% 309.96點
     
美匯指數 +0.1% 99.43
歐元 -0.4% 1.0992美元
日圓 +1.2% 108.26兌1美元
英鎊 +0.6% 1.2271美元
     
美國2年債息 -1點子 0.277厘
美國10年債息 -9點子 0.7519厘
     
紐約期油 -5% 21.47美元
倫敦布蘭特期油 -6.5% 24.64美元
現貨金 -0.8% 1618.69美元
     
＊截至本港晚上10時27分    

責任編輯：方賢
 

美股 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 消費者信心指數 波音（Boeing，美：BA） 武漢肺炎

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