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【內銀業績】光銀去年多賺11% 管理層：疫情影響短暫、整體風險可控（第二版）

金融經濟 23:16 2020/03/30

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光大銀行派息比例升至33%

中國光大銀行 （06818） 去年多賺11%至374億元（人民幣，下同），每10股派發股息2.14元，按年大增33%。市場關注疫情對內銀業務影響，光銀表示受疫情影響的行業佔資產比例較少，形容整體風險可控，未來續調整資產負債結構，應對利率下行對淨息差的影響。

資產質素方面，去年光大銀行資產減值損失亦明顯增加37.7%至493.5億元；不良貸款率改善3個點子至1.56%。

對於疫情對業務影響，副行長姚仲友指，相信是短暫及暫時性影響，而受疫情直接影響的批發零售、文化旅遊及物流運輸業，佔銀行商業貸款佔比相對少，存款貢獻只約5%、佔營收2.7%，而貸款只佔6.5%，相信目前整體風險可控。

光銀去年淨息差擴闊34基點至2.31%。姚仲友指，預計市場利率會逐步下降，未來會積極改善資產負債結構，以保持持淨息差穩定。

除加派股息，光銀派息比率亦由2018年的25.11提升至30.07%。被問到是否有意維持派息比率，姚仲友表示，未是會繼續在兼顧股東利益及長遠發展去決定派息水平。

光大銀行今日收報2.91元，全日跌0.34%。

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中小內銀股 香港股票 中國光大銀行（06818） 銀行 金融 疫情 派息比率

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