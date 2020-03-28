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投資環境 每10年現大規模轉變？

金融經濟 11:30 2020/03/28

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環球股市近月飽受熊爪突襲下，外界對市場由「高回報、低波幅、低風險」，轉成「低回報、高波幅、高風險」已漸見共識

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）去年曾發文，認為投資世界的模式轉移（Paradigm Shift）正逼近，意指投資環境每約10年時間便將出現一次大規模轉變，而新投資趨勢大有機會與上一個10年周期呈相反走向。事實上，環球股市近月飽受熊爪突襲下，外界對市場由「高回報、低波幅、低風險」，轉成「低回報、高波幅、高風險」已漸見共識，當中三大因素或成扭轉投資格局的觸發點，包括1.經濟衰退、2.債券息口趨負、3.「去全球化」。

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3因素 或扭轉投資格局觸發點

原油價格戰及新冠肺炎兩大負面因素困擾下，外界對經濟衰退來臨已成共識，更誘發流動性憂慮。美銀美林環球主題研究部主管Haim Israel在去年發表的前瞻報告中指出，環球處低息環境，令債務大幅增加，政府及企業債合共規模由2008年時的105萬億美元，急增至去年的247萬億美元。

他形容，債券泡沫增添投資環境「脆弱性（vulnerability）」，若未來數年政府在通脹目標等方向之政策上出現錯誤，或貨幣政策失效，將令利率波動性增大，而債息假若「無秩序地上升」（disorderly rise），將促使金融界「去槓桿」，並導致實體經濟迅速遭受痛苦。

由資產類別來看，債券在新一個周期的吸引力或大不如前。彭博巴克萊全球負利率債券資料顯示，去年負利率債券規模曾升越17萬億美元。在負利率債券愈來愈多的情況下，可預期環球資金將更加積極吸納正利率債券，令該資產收益進一步走低。

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全球各國聯繫 料未來10年減弱

事實上，除了債務，貧富懸殊近年亦愈見嚴重，「全球化」被各界視為箇中主因，保護主義及排外主義在「反全球化」浪潮下更為盛行，由此應運而生的中美貿戰、英國脫歐等事件，近年均引發投資市場波動。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置主管Adrian Zuercher認為，全球化已於2010年代見頂，而中美角力持續、英國脫歐觸發的歐盟貿易摩擦風險、日本對南韓實施的科技材料出口限制等衝突，均加快催生「去全球化」現象。

他預期，全球各國的聯繫在未來10年將見減弱，若經濟層面上的民族主義、關稅、貨幣干預、補貼，和資本流動限制等舉動增多，整體經濟增長將受到拖累

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經濟衰退 經濟 基金 債券 貨幣政策 全球化 達里奧 見頂 貧富懸殊 瑞銀

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