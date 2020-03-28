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惡意廣告軟件入侵　Google下架多個兒童遊戲軟件

科技 08:00 2020/03/28

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網絡保安公司發現，Google Play可供下載的兒童遊戲和應用程式中，有56款被惡意廣告軟件入侵。

手機已成為不少父母給小朋友的「電子奶嘴」，除了需要限制小朋友的遊玩時間外，還需要留意他們會否接觸色情廣告及詐騙訊息。日前就有網絡保安公司發現，Google Play可供下載的兒童遊戲和應用程式中，有56款被惡意廣告軟件入侵。

為解決惡意軟件入侵的問題，Google引入「Google Play 安全防護」機制，透過掃描應用程式，偵測是否含有惡意軟體，使Play Store中的惡意軟體比例大幅下降。不過儘管Google如何努力過濾，但仍無可避免會混入有問題的軟件。

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日前網絡保安公司Check Point Research發現，一款名為「Tekya」的惡意廣告軟件，成功避開了Google Play 的安全防護偵測，並且在24款兒童遊戲和32款應用程式中出現，而其整體下載量累計已經超過170萬次。

Tekya 惡意軟件是一種廣告詐騙軟件，安裝到手機後，會大量生成廣告以及製造虛假的點擊，以賺取廣告利潤。而此類內含Tekya的兒童遊戲和軟件，往往就會假扮成其他受歡迎的軟件，欺騙用戶下載和安裝。Google在知悉事件後，已經迅速將涉事遊戲和軟件下架。Check Point Research 表示，事件反映出Google Play Store上仍存有不少惡意軟件，難以辨識，呼籲用戶不應只完全依賴Google Play安全防護偵測。

Google推Play Store切換模式功能　僅限Android 10用戶

據外國網站Ars Technica指，Tekya能夠成功避開Google的過濾，原因是一般Android App都是透過Java編譯器來進行，而原生碼則通常由C或C++語言編寫，Tekya採用Android原生碼方式植入軟件內，比較難於進行反編譯原生碼動作。

責任編輯：施雯雯

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