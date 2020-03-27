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映灣園樓價續跌　高層海景單位呎價失守1萬

股樓投資 20:35 2020/03/27

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新冠肺炎全球肆虐，多區屋苑樓價持續受壓，舉例說，東涌映灣園近期錄得的部分成交，呎價都跌穿10,000元，就連高層海景戶也失守。市場消息指，映灣園5座極高層A室，實用面積971平方呎，望機場海景，剛以968萬元易手，實用呎價僅9,969元。有代理透露，這類高層海景戶放盤不多，價格一向硬淨，故呎價跌穿10,000元，實屬罕見。 

三房樓價失守700萬 

事實上，映灣園近期錄得的部分成交，呎價都跌破10,000元。中原陳旭明表示，映灣園12座高層H室，實用面積928平方呎，剛以910萬元易手，實用呎價9,806元。值得留意的是，個別三房單位更跌穿700萬元。中原王鴻琴說，映灣園3座低層B室，實用面積710平方呎，三房間隔，望園景，原叫價710萬元，終以670萬元易手，實用呎價9,437元。 

有代理透露，映灣園目前最平開價595萬元，單位實用面積約518平方呎，兩房間隔，較大半年前平最少半成。代理又說，受市況影響，雖然個別業主想盡快賣樓套現，惟願意大幅減價的業主不多。不過，隨着各區樓價下跌，銀行也會下調屋苑估價，到時業主或有壓力減價賣樓，以致樓價進一步下跌。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 估價 映灣園 東涌

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