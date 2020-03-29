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「呼吸Plan」業主三條出路

股樓投資 16:45 2020/03/29

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因樓價高企，有巿民未能過銀行壓測而採用「呼吸Plan」上車。（資料圖片）

未放寬樓按首期前，不少過不到銀行壓測而用俗稱「呼吸Plan」上車的小業主，只付首期5%便做業主，揭由發展商包辦，但通常到第三年後息率調高至P＋3%，經絡按揭首席副總裁曹德明所見，這類業主「上車」後出現三種情況。

第一種︰是過了3年「鬆綁」免額外印花稅後轉按，但要有幾個因素配合，樓價有升，小業主收入趨穩定，轉按成功機會高；若樓價平穩，小業主收入穩定，並有點積蓄，補點錢也有機會成功轉按。能轉按是最好的安排，息率負擔大大降低。他指轉按只要銀行估價能「冚到」樓價八成，業主收入又穩定，轉按成功機會高，甚至可以不用補差額情況下轉按，俗稱「無痛轉按」。

第二種︰供高息或放租︰若樓價下跌或收入仍然不穩定，做不到轉按，到第三年後又要付高息供款，小業主惟有「捱住先」或者放租。他又指這類按揭99%發展商都是跟P按做，但這類Plan的息率未必跟市場走，所以即使銀行減息，也未必受惠。

第三種︰過了三年SSD免額外印花稅期賣樓，賺蝕視乎樓價升跌。

 

節錄自第649期《iMoney Focus》封面故事。

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銀行 樓價 P按 轉按 發展商 印花稅
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